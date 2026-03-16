HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Hiện trường vụ tai nạn 2 người tử vong, gia đình từ chối khám nghiệm tử thi

Vân Du - Phúc Tiên

Sự việc vừa xảy ra ở xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau; 2 nạn nhân tử vong nghi do điện giật.

Ngày 16-3, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Công an xã Hòa Bình, tỉnh Cà Mau đã có báo cáo nhanh về vụ việc 2 người tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, ông C.T (SN 1984) và ông D.S.P (SN 1985; ngụ xã Hòa Bình) đi làm hàng rào thuê cho một hộ dân trên địa bàn.

Khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, trong lúc ông T. và ông P. làm việc thì không may giàn khoan chạm vào đường dây điện. Sự cố khiến 2 người tử vong tại chỗ, nghi do bị điện giật.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Bình đã có mặt để bảo vệ hiện trường, lập biên bản sự việc và ghi lời khai những người liên quan…

Đáng chú ý, gia đình ông T. và ông P. từ chối khám nghiệm tử thi.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại