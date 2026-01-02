HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Clip hành khách đâm tài xế taxi khi đang lái xe: Công an truy tìm "Tý hai lầu"

Cao Nguyên |

Cơ quan công an đang truy tìm "Tý hai lầu", đối tượng tấn công tài xế taxi đang lái xe do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện về cách lái xe.

Chiều 2-1, tin từ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc một tài xế taxi bị hành khách tấn công trong lúc lái xe.

Công an truy tìm Tý hai lầu sau vụ đâm tài xế taxi ở Đắk Lắk - Ảnh 1.

Công an truy tìm "Tý hai lầu" để làm rõ vụ việc hành hung tài xế taxi

Theo thông tin ban đầu, chiều 1-1, anh Trương Ngọc T. (SN 1999) điều khiển taxi chở khách lưu thông qua buôn Kmrơng (xã Krông Pắk) thì bị người này cầm cây đũa từ sau đâm tới. Bị đâm, anh T. bỏ xe chạy thoát thân và bị thương tích nhẹ.

Được biết, người có liên quan có biệt danh "Tý hai lầu'', ở xã Krông Pắk. Hiện Công an xã Krông Pắk đang củng cố hồ sơ, xác định rõ đối tượng để làm việc.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong lúc nói chuyện qua lại về cách lái xe, kinh nghiệm lái xe.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội cho thấy sau vài câu chửi bới, người đàn ông cầm vật nhọn chồm lên kẹp cổ rồi đâm liên tiếp vào mặt tài xế.

Bị tấn công liên tục, tài xế bỏ vô-lăng dùng 2 tay che mặt và van xin.

Ít giây sau, tài xế không kịp dừng xe, không kịp tháo dây an toàn mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài.

Lúc này, người đàn ông cũng mở cửa chạy lên ghế lái phanh xe dừng lại.

Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ của người đàn ông ngồi bên cạnh liên tiếp kêu la, can ngăn chồng nhưng bất thành.

