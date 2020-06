Clip: Hàng chục thanh niên cầm hung khí hỗn chiến trên đường, khiến người dân hoảng sợ

Vào khoảng 19h20' tối ngày hôm qua (28/6), 2 nhóm đối tượng với hàng chục thanh niên mang theo hung khí như dao rựa, bom xăng rượt đuổi, hỗn chiến trên đường Ama Khê, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Cảnh tượng này khiến người dân xung quanh vô cùng hoảng sợ, tìm cách tránh nhóm thanh niên hung hăng.

Nhận được tin báo, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường tiến hành vây bắt các đối tượng. Tại hiện trường, công an đã thu giữ rất nhiều dao rựa, bom xăng được các đối tượng bỏ lại.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các lực lượng liên quan để truy bắt các đối tượng.