CLIP: Hai nữ gác chắn ở Đà Nẵng bị hành hung khi làm nhiệm vụ

Hải Định |

Một phụ nữ vượt đèn đỏ, áp sát đường ray khi tàu đang đến, còn hành hung 2 nhân viên gác chắn tàu sắt tại Đà Nẵng.

Tối 6-4, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng có báo cáo gửi Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về vụ việc xảy ra tại khu vực đường ngang Km788+515.

CLIP: Hai nữ gác tàu ở Đà Nẵng bị hành hung khi làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Người phụ nữ cố tình vượt đèn đỏ, vượt rào chắn tàu dù được nhắc nhở

CLIP: Người phụ nữ hành hung 2 nữ nhân viên gác tàu sắt tại Đà Nẵng

Theo đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, camera an ninh ghi nhận tại khu vực trên (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ việc gây mất an toàn giao thông đường sắt.

Thời điểm này, hai nữ nhân viên gác chắn đang thực hiện nhiệm vụ đón tàu, hệ thống cảnh báo đã hoạt động đúng quy định: đèn đỏ bật, cần chắn hạ. Tuy nhiên, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình lạng lách, vượt đèn đỏ, áp sát khu vực đường ray dù tàu đang đi đến.

CLIP: Hai nữ gác tàu ở Đà Nẵng bị hành hung khi làm nhiệm vụ - Ảnh 2.

Hai nữ nhân viên gác tàu bị hành hung (ảnh cắt từ clip)

Khi được hai nhân viên gác chắn là Trương Thị Diệp Thúy và Nguyễn Thị Mộng Tuyền cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà còn lao vào hành hung.

Sự việc khiến cả hai nữ nhân viên bị ảnh hưởng sức khỏe, được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra để làm căn cứ hoàn tất hồ sơ, đề nghị xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, vụ việc còn khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Nhiều đoạn clip do người dân ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận.

Phần lớn ý kiến lên án hành vi vượt đèn đỏ tại đường ngang khi tàu đang đến và hành hung người thi hành nhiệm vụ, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn giao thông đường sắt.

Cục CSGT hướng dẫn cách "thoát phạt nguội" trong tình huống khẩn cấp, tất cả tài xế cần biết
Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

Thảm cảnh thuyền chở 100 người bị lật úp 70 người mất tích: Nhói lòng cảnh nạn nhân chờ ứng cứu

00:44
Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

Tiết lộ hình ảnh bất ngờ ở nơi Mỹ giải cứu phi công F-15 khỏi Iran: Hiện trường dày đặc hố bom?

01:01
Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

Hiếm thấy cảnh hàng trăm "chiến sĩ tinh nhuệ" lội bùn, ngụp lặn rèn luyện chống khủng bố

00:58
Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Soi cận mặt “nghi phạm” thản nhiên vặt gương loạt Mercedes, BMW trong hầm chung cư ở Hà Nội

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

Khoảnh khắc thót tim, tài xế lao qua dải phân cách ôm em bé giữa dòng xe

00:47
Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

Khung cảnh 'đặc biệt' ở công trình cầu kép 8.000 tỷ đồng, lớn thứ 2 Việt Nam

01:45
Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

Mới nhất: Ông Phạm Nhật Vượng có 24,5 tỷ USD, giàu nhất Đông Nam Á, top bao nhiêu thế giới?

00:51
“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

“Nữ quái” bịt kín mặt, ngang nhiên rút súng cướp vàng trong tích tắc

