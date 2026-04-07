CLIP: Hai nữ gác chắn ở Đà Nẵng bị hành hung khi làm nhiệm vụ

Tối 6-4, Công ty CP Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng có báo cáo gửi Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về vụ việc xảy ra tại khu vực đường ngang Km788+515.

Người phụ nữ cố tình vượt đèn đỏ, vượt rào chắn tàu dù được nhắc nhở

Theo đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, camera an ninh ghi nhận tại khu vực trên (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ việc gây mất an toàn giao thông đường sắt.

Thời điểm này, hai nữ nhân viên gác chắn đang thực hiện nhiệm vụ đón tàu, hệ thống cảnh báo đã hoạt động đúng quy định: đèn đỏ bật, cần chắn hạ. Tuy nhiên, một phụ nữ trung niên điều khiển xe máy vẫn cố tình lạng lách, vượt đèn đỏ, áp sát khu vực đường ray dù tàu đang đi đến.

Hai nữ nhân viên gác tàu bị hành hung (ảnh cắt từ clip)

Khi được hai nhân viên gác chắn là Trương Thị Diệp Thúy và Nguyễn Thị Mộng Tuyền cảnh báo, ngăn chặn, người này không chấp hành mà còn lao vào hành hung.

Sự việc khiến cả hai nữ nhân viên bị ảnh hưởng sức khỏe, được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra để làm căn cứ hoàn tất hồ sơ, đề nghị xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, vụ việc còn khiến giao thông qua khu vực bị gián đoạn. Nhiều đoạn clip do người dân ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội đã gây bức xúc dư luận.

Phần lớn ý kiến lên án hành vi vượt đèn đỏ tại đường ngang khi tàu đang đến và hành hung người thi hành nhiệm vụ, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với an toàn giao thông đường sắt.