Clip hai bà cụ U80 dắt nhau tắm biển khiến dân mạng nghĩ đến đứa bạn hay lỡ hẹn

Clip ghi lại cảnh hai cụ bà khoảng U80 nắm tay nhau đi trên bãi biển Dốc Lết, phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), đang gây bão trên các nền tảng mạng xã hội . Hình ảnh bình dị nhưng đầy ấm áp khiến nhiều người xem xúc động trước tình bạn gắn bó keo sơn đến tận buổi hoàng hôn của đời người.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút 4,3 triệu lượt xem, hơn 300 nghìn lượt yêu thích và bình luận. Cộng đồng mạng nảy sinh những so sánh, liên tưởng đầy hóm hỉnh. Nhiều bạn trẻ "tag" ngay "đứa bạn thân" vào phần bình luận để nhắc khéo về những chuyến đi chơi vẫn mãi nằm trong kế hoạch.

"Bạn thân nhà người ta dắt nhau đi tắm biển, còn bạn thân nhà mình chỉ giỏi dắt mình vào cơn sóng sự lỡ hẹn, tắm trong nỗi buồn"; "Đừng để đến lúc rụng hết răng, chống gậy rồi mới chịu dắt nhau đi Nha Trang như đã hứa từ hồi năm nhất đại học nha"; "Nhìn hai cụ mà thấy tương lai của hội bạn mình quá. Hy vọng đến tuổi già, các chị em không bận đột xuất hay ngủ quên như mấy cái kèo đi biển từ hồi 10 năm trước"...

Hồng Anh viết: "Đúng là bạn thân nhà người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng. Nhìn hai cụ dắt tay nhau đi biển mà thấy tủi cho cái thân này, suốt ngày chỉ nhận được những lời hứa hão huyền, hẹn từ mùa hè này sang mùa quýt nọ vẫn chưa thấy tăm hơi".

Huyền Phan bình luận: "Số mình lận đận, gặp ngay hội bạn có đam mê mãnh liệt với việc ngủ và bùng kèo phút chót. Các cụ dắt tay nhau ra tận biển Dốc Lết, còn hội người trẻ vẫn đang bán mình cho tư bản, cứ đến dịp lễ là phải đi ngủ hồi sức hoặc tăng ca kiếm thêm tiền".

Có lẽ vì được clip tiếp thêm động lực, không ít bạn trẻ hứa hè này nhất định phải đi biển. Lan Hương chia sẻ: "Mình là tiên cá, hè không đi biển sẽ bị trầm cảm mất. Hè này nhất định phải triển, không thể để cái kế hoạch đi biển nó bám bụi thêm năm nào nữa" .

Hải Yến bình luận: "Đã đến lúc mình thực hiện lời hứa với bản thân rồi. Hè này phải ra biển làm vài kiểu ảnh kỷ niệm, chứ cứ hứa lên hứa xuống mãi thấy có lỗi với cái vali quá. Hội bạn thân hẹn đi biển từ năm 18 tuổi, đến giờ 25 tuổi rồi vẫn chưa thực hiện được".

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ thể hiện sự ngưỡng mộ với tình bạn của hai cụ. "Tình bạn già luôn có một sức hút đặc biệt, vừa bình yên vừa rực rỡ. Nhìn hai cụ dắt nhau đi tắm biển mà thấy yêu đời hẳn lên, đúng là món quà vô giá của thời gian" , Mai Chi bình luận.

Nguyễn Kim chia sẻ: "Đây chính là định nghĩa chuẩn nhất về tình bạn tri kỷ. Không cần vật chất gì, chỉ cần cái nắm tay thật chặt ở tuổi xế chiều là đủ hiểu họ đã trân trọng nhau đến nhường nào suốt cả cuộc đời. Chỉ mong sau già, mình và đứa 'cốt' vẫn đủ khỏe, đủ thân để cùng nhau dạo bước trên cát như vậy".

Quỳnh An viết: " Tầm này cần gì người yêu nữa, chỉ cần một bà bạn già dắt tay đi tắm biển là mãn nguyện cả đời rồi. Ước gì sau này già rồi vẫn còn sức, còn minh mẫn mà rủ nhau đi chơi thế này. Xem clip mà chỉ muốn xách vali lên và đi ngay".