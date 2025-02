Clip góc quay phản cảm của nữ idol 16 tuổi khiến netizen phẫn nộ

Sau DRIP, CLIK CLAK, Really Like You, BABYMONSTER tiếp tục cho ra mắt phiên bản Exclusive Performance của ca khúc BILLIONAIRE - một sản phẩm nằm trong album DRIP. Đoạn video lên sóng không lâu nhưng hiện đã thu về gần 34 triệu lượt xem cùng #15 trending hạng mục Âm nhạc YouTube Việt Nam. Tuy nhiên sau khi video lên sóng, cộng đồng mạng quốc tế không khỏi phẫn nộ trước góc quay được cho là phản cảm dành cho cô nàng Chiquita - em út BABYMONSTER.

Clip fancam vũ đạo của Chiquita trong BILLIONAIRE

Cụ thể trong phần trình diễn BILLIONAIRE của BABYMONSTER, Chiquita có nhiều vũ đạo được đánh giá là ngày càng tiến bộ, chuẩn thần thái của một idol và khác hẳn sự “non nớt” trong những video đầu tiên từ thời điểm mới debut.

Thế nhưng, góc quay được YG dành cho Chiquita trong video này lại được cho là vô cùng phản cảm khi quay sát vòng 3 lúc cô nàng thể hiện vũ đạo gợi cảm. Điều này khiến nhiều netizen không khỏi “nóng mắt” bởi Chiquita hiện tại mới chỉ 16 tuổi nhưng YG lại để một nữ idol ở độ tuổi vị thành niên thể hiện vũ đạo sexy và “đính kèm” góc quay khiến nhiều người “đỏ mặt”.

Việc dành góc quay như thế này cho nữ idol chỉ mới 16 tuổi khiến YG nhận về chỉ trích

Góc quay vũ đạo gợi cảm của Chiquita trong video trình diễn BILLIONAIRE

Đây không phải lần đầu tiên YG vướng chỉ trích vì để “gà nhà” có những tình huống nhạy cảm. Trước đó vào giữa năm 2024, khi BABYMONSTER trình diễn ca khúc Forever trên sân khấu Inkigayo, trang phục của Chiquita và Ahyeon đều được đánh giá là ngắn so với độ tuổi. Đặc biệt, em út BABYMONSTER Chiquita diện áo cúp ngực cùng chân váy ngắn nên càng dễ có những sự cố hớ hênh khi thực hiện vũ đạo mạnh.

Trong khi đó, Ahyeon cũng không kém phần khi bị YG cho mặc outfit hở eo, hở lưng cùng chân váy ngắn. Nhiều người cho rằng với việc 6/7 thành viên của BABYMONSTER đều đang là trẻ vị thành niên, việc YG để các cô gái mặc trang phục không hợp lứa tuổi hay những góc quay phản cảm sẽ đều ảnh hưởng không nhỏ đến các nghệ sĩ.

Outfit chân váy ngắn cùng áo cúp ngực của Ahyeon gây nhiều tranh cãi