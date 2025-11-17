HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Giây phút tài xế nhảy khỏi xe đầu kéo trước khi bị lũ cuốn mất tích

Đ.Nghĩa |

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tài xế xe đầu kéo bị mất tích sau khi vượt qua ngầm tràn ngập lũ.

Chiều 17-11, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị), cho biết đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, xe đầu kéo BKS 75H-00713 do ông Nguyễn Văn Th. (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.

Tài xế xe đầu kéo nhảy khỏi thùng xe sau khi lũ cuốn trôi phương tiện. Clip: Phạm Văn

Dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm, nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay).

Khi đến giữa dòng, xe đầu kéo gặp sự cố, không thể tiếp tục di chuyển. Trong khi, nước lũ đổ về ngầm tràn này mỗi lúc mỗi lớn và chảy xiết.

Tài xế sau đó đã rời khỏi ca-bin bám vào thành xe và nhảy xuống dòng nước dữ khi xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi. Theo hình ảnh từ clip người dân cung cấp, tài xế bị lũ cuốn đi xa và mất tích.

"Hiện nước suối vẫn dâng rất cao, chúng tôi đã thông báo các địa phương lân cận phối hợp tìm kiếm tài xế đang mất tích" - ông Lê Quang Thạch nói.

Đề xuất mới liên quan đến hàng triệu ô tô, áp dụng ngay năm sau

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại