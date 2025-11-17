Chiều 17-11, ông Lê Quang Thạch, Chủ tịch UBND xã La Lay (tỉnh Quảng Trị), cho biết đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tài xế xe đầu kéo bị nước lũ cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 12 giờ cùng ngày, xe đầu kéo BKS 75H-00713 do ông Nguyễn Văn Th. (SN 1977, ngụ phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, di chuyển từ hướng Cửa khẩu quốc tế La Lay về Quốc lộ 9.

Tài xế xe đầu kéo nhảy khỏi thùng xe sau khi lũ cuốn trôi phương tiện. Clip: Phạm Văn

Dù đã có cảnh báo khu vực nước ngập sâu nguy hiểm, nhưng tài xế vẫn điều khiển phương tiện vượt qua cầu tràn A Rông Trên (xã La Lay).

Khi đến giữa dòng, xe đầu kéo gặp sự cố, không thể tiếp tục di chuyển. Trong khi, nước lũ đổ về ngầm tràn này mỗi lúc mỗi lớn và chảy xiết.

Tài xế sau đó đã rời khỏi ca-bin bám vào thành xe và nhảy xuống dòng nước dữ khi xe đầu kéo bị lũ cuốn trôi. Theo hình ảnh từ clip người dân cung cấp, tài xế bị lũ cuốn đi xa và mất tích.

"Hiện nước suối vẫn dâng rất cao, chúng tôi đã thông báo các địa phương lân cận phối hợp tìm kiếm tài xế đang mất tích" - ông Lê Quang Thạch nói.