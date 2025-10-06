HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Clip ghê sợ liên quan vụ hơn 300 học viên cai nghiện băng đồng bỏ trốn ở An Giang

Nam An |

Hơn 300 học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (An Giang) lợi dụng lúc gây rối đã phá rào bỏ trốn, trong đó có nhóm liều lĩnh xông vào nhà dân cướp xe máy khiến người dân hoang mang.

Sáng 6/10, Công an tỉnh An Giang đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nhóm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (ấp Kiên Hảo, xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hàng loạt hình ảnh, video ghi lại cảnh nhóm học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (An Giang) được chia sẻ trên mạng xã hội chiều 5/10 khiến nhiều người xôn xao.

Clip ghê sợ liên quan vụ hơn 300 học viên cai nghiện băng đồng bỏ trốn ở An Giang

Trong số đó, một đoạn camera an ninh nhà dân đã khi lại được hình ảnh một nhóm học viên cai nghiện đang đi bộ trên đường đã liều lĩnh xông vào hiên nhà dân cướp xe máy.

Khi nghe thấy tiếng người dân tri hô bên trong nhà, đối tượng đã nhanh chóng nổ máy chở theo 2 người khác phóng xe bỏ trốn.

Đáng nói, thời điểm đó đối tượng cướp xe máy còn cầm theo một con dao dựa khá lớn khiến người dân lo lắng nhóm đối tượng sẽ manh động.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 6/10, Công an tỉnh An Giang thông tin chính thức về vụ hàng trăm học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận) trốn khỏi trại.

Clip ghê sợ liên quan vụ hơn 300 học viên cai nghiện băng đồng bỏ trốn ở An Giang- Ảnh 1.

Một nhóm học viên trốn khỏi cơ sở.

Theo đó, khoảng 12h48 ngày 5/10, một số học viên tại cơ sở cai nghiện không chấp hành nội quy, quy chế quản lý, xảy ra mâu thuẫn, cự cãi dẫn đến đánh nhau gây rối.

Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo nhiều người khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài. Theo thống kê của Công an tỉnh, có 314 học viên bỏ trốn.

Đến 8h ngày 6/10, 252 học viên được lực lượng chức năng đưa trở lại cơ sở.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất nếu phát hiện thông tin về các học viên bỏ trốn.

Xôn xao người bán nước trúng số "khủng", mua 5 con heo quay ra đường lễ tạ: Hé lộ số tiền thưởng thực sự
Tags

trốn trại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại