Clip gây phẫn nộ: Gã đàn ông bịt mặt xông vào chung cư mini ở Hà Nội, sàm sỡ cướp túi xách khiến cô gái hoảng loạn trong đêm

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh cô gái bị sàm sỡ, cướp giật túi xách khi vừa về đến khu chung cư mini ở Hà Nội đã khiến nhiều người bức xúc.

Theo chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng 1h45 ngày 13/9, tại ngõ 444 Đội Cấn, phường Ngọc Hà (Hà Nội).

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, khoảng gần 2h đêm một cô gái chạy xe máy vào bên trong khu chng cư mini. Khi vừa dừng xe ở khu vực để xe của tòa nhà thì một đối tượng đã nhanh chóng từ phía bên ngoài đường theo vào.

Trong lúc nạn nhân không để ý, gã đàn ông đã nhanh chóng lao tới áp sát từ phía sau, giở trò sàm sỡ rồi giật phăng túi xách trước khi tẩu thoát. Tình huống xảy ra bất ngờ khiến cô gái luống cuống, vội vàng dựng xe máy chạy đuổi theo ra phía bên ngoài chung cư nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Đáng nói, trong quá trình thực hiện hành vi, đối tượng đội mũ bảo hiểm, che kín khuôn mặt nên khó nhận dạng.

Theo chia sẻ của nạn nhân, bên trong túi xách bị cướp giật có một điện thoại iPhone 15, khoảng 7 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng và đồ dùng cá nhân.

Liên quan đến sự việc trên, chiều 17/9, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND phường Ngọc Hà, cho biết, chính quyền đã nắm được thông tin như mạng xã hội chia sẻ và nhận đuợc tin báo của bị hại. Hiện, công an phường đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ.