CLIP: Đối tượng đánh nam shipper vỡ mũi khi giao hàng ở Đồng Nai

Theo công an, hồi đầu tháng 4-2025, đối tượng Nguyễn Thái Tú đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 30-1-2025 tại phường Xuân Hòa, TP Long Khánh.