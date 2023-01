Clip: "Đồ nghề" đáng sợ trong ôtô của tài xế say xỉn

Ngày 2-1, Công an tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ để xử lý tài xế Lê Văn Sang về các hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn vượt quy định và mang theo bình xịt hơi cay, dao bấm, dao găm...

Tổ 171 kiểm tra xe của Lê Văn Sang

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày trên đường Lê Thị Trung, đoạn qua phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), Tổ đặc biệt 171 phát hiện chiếc ôtô bán tải có biểu hiện bất thường nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Lê Văn Sang (SN 1987, ngụ Đồng Tháp) lái xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn (0,164 mg/l khí thở).

Tang vật trên xe Sang

Kiểm tra trong ôtô, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 bình xịt hơi cay, 1 dao bấm, 1 dao găm. Ngay sau đó, Tổ 171 Công an tỉnh Bình Dương đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an TP Thuận An xử lý theo thẩm quyền.



Tổ 171 Công an Bình Dương được thành lập mới hơn 2 tháng nay đã góp phần xử lý nhiều vụ việc liên quan an ninh trật tự trên địa bàn.