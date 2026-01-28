CLIP: Di tản hàng chục cháu bé trong vụ cháy xe bồn ở TPHCM

CLIP: Lực lượng chức năng cứu hàng chục cháu bé trong vụ cháy xe bồn.

Liên quan vụ "Cháy xe bồn chở xăng ở đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè", Công an TPHCM thông tin lực lượng này đã khẩn trương, quyết liệt chữa cháy và cứu người.

Hiện trường vụ cháy.

Hơn 11 giờ ngày 28-1, xe bồn chuyên dùng để chở xăng dầu bỗng bốc cháy dữ dội trên đường Dương Cát Lợi (xã Nhà Bè). Phát hiện sự việc, người dân cùng tài xế dập lửa nhưng không thành.

Đám cháy lan sang trụ điện gần đó, bốc cháy dữ dội, khói lửa bốc lên cao hàng chục mét. Nhiều người dân hoảng sợ, chạy ra ngoài vì sợ cháy lan.

Lính cứu hỏa thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM đã phối hợp với lực lượng Phòng cháy chữa cháy của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè nhanh chóng có mặt tại hiện trường khẩn trương xử lý dập tắt đám cháy.

Được biết, nơi chiếc xe bồn bốc cháy gần một trường mầm non, lực lượng Công an, UBND xã đã di tản các em đến khu vực an toàn...

CLIP: Hiện trường vụ cháy.

Lực lượng chức năng cho biết, sự cố này xảy ra bên ngoài phạm vi của Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè và không ảnh hưởng đến an toàn của Tổng kho. Đến 12 giờ 30 phút, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.