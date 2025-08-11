CLIP: Đêm nay tôi đã hát Quốc ca cùng 50.000 người - Tổ quốc trong tim chính là đây

Sau đêm concert đáng nhớ, những khoảnh khắc tại Tổ Quốc Trong Tim ở SVĐ Mỹ Đình tiếp tục được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Đặc biệt nhất phải kể đến ca khúc Tiến Quân Ca mở màn do nhóm chiến sĩ Trường Sĩ quan Lục quân 1 và đoàn thiếu nhi CLB Sao Tuổi Thơ hòa chung tiếng hát của 50.000 người đi xem concert.

Khoảnh khắc 50.000 người cùng hát Tiến Quân Ca vô cùng xúc động (Clip: NXH)

Khi giai điệu Quốc ca vang lên, hàng chục nghìn người đang có mặt tại SVĐ Mỹ Đình từ những bạn trẻ đến các gia đình, từ người dân đến quân nhân cùng đứng nghiêm, dõng dạc hát vang từng câu chữ.

Trong không khí trang nghiêm và tự hào này, màu đỏ của cờ Tổ quốc, của những chiếc áo cờ đỏ sao vàng được mọi người để đi xem concert càng rực rỡ hơn. Mỗi người cũng mang ánh mắt tự hào và hòa chung tiếng hát. Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách biến mất, chỉ còn lại cảm giác chung: Tổ quốc trong tim chính là đây!

(Ảnh: Như Hoàn)

Lời bài hát Tiến Quân Ca được chiếu trên sân khấu (Ảnh: Như Hoàn)

Ngay lập tức, khoảnh khắc này khiến nhiều người xúc động và chia sẻ rầm rộ. Nếu người ở nhà vừa xúc động vừa tiếc hùi hụi vì không tham gia được thì người có mặt trực tiếp tại concert lại “sĩ” hết đời vì mình là một phần trong 50.000 tiếng hát.

“Tự hào quá đi”, “Tự hào là người Việt Nam”, “Tui nghe nhạc vang lên là khóc online liền”, “Sĩ hết đời luôn, tiếc quá không được đi xem”, “Hào hùng quá. Xem mà nổi da gà luôn”, “Tôi yêu Việt Nam”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Trước đó, trên mỗi tấm vé được phát miễn phí cho khán giả, BTC Tổ Quốc Trong Tim cũng đã in hình ảnh bản chép tay gốc ca khúc Tiến Quân Ca của nhạc sĩ Văn Cao ở mặt sau.

Về trang phục, chẳng hẹn trước mà phần lớn người đi xem concert đều chọn áo cờ đỏ sao vàng hoặc. Nếu mặc màu khác cũng khéo léo kết hợp với với các phụ kiện như nón lá, khăn choàng đỏ, kẹp tóc đỏ... khiến cho outfit thêm phần nổi bật. Vì vậy trên khán đài, sắc đỏ phủ kín các hàng ghế, tạo nên cảnh tượng đẹp mắt.

Một số hình ảnh khác tại concert Tổ Quốc Trong Tim:

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều người chọn áo cờ đỏ sao vàng đi xem concert (Ảnh: Như Hoàn)

Hưởng ứng tinh thần yêu nước, Kenh14.vn ra mắt dự án Fandom Yêu Nước - chuỗi hoạt động dưới góc nhìn sáng tạo của người trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ngày 10/8/2025, tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, trong khuôn khổ đại nhạc hội Quốc Gia - Tổ Quốc Trong Tim, Fandom Yêu Nước chính thức được "kích hoạt" với hàng loạt hoạt động độc đáo: Khởi động website fandomyeunuoc.kenh14.vn, Ra mắt Bộ sưu tập Yêu Nước phiên bản giới hạn, Khu vực chụp ảnh lấy ngay theo concept kỷ niệm A80, Nhiều trò chơi tương tác và thử thách hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng yêu nước thế hệ mới.

S.A