Clip dàn dựng phê ma túy của đơn vị gây sốt mạng xã hội: Trưởng Công an phường nói gì?

Vào ngày 1/2, fanpage chính thức của Công an phường Hải Châu (Đà Nẵng) có đăng tải đoạn clip dài gần 4 phút với chủ đề chính là tuyên truyền phòng, chống ma tuý nhưng với cách thể hiện vô cùng sinh động, mới mẻ.

Cụ thể, mở đầu clip, một cậu học trò được người lớn nhờ chuyển ma túy vào cho nhóm người đang quẫy nhạc trong phòng kín. Tại đây, nhóm bốn người vừa phê ma túy, vừa lắc lư theo nhạc thì bất ngờ cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Ngoài diễn biến chính liên quan tới những hành vi vi phạm pháp luật được dàn dựng, đoạn clip còn chèn thêm nhiều hình ảnh, âm thanh vui nhộn, hài hước tăng thêm sự hấp dẫn cho người xem. Tính cho tới thời điểm hiện tại, đoạn clip đang hút hơn 1,3 triệu lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ cùng hàng chục nghìn tương tác, bình luận. Sự viral mạnh mẽ của đoạn clip trên mạng xã hội khiến chính những người thực hiện cảm thấy bất ngờ.

Chia sẻ trên PLO, Thượng tá Trịnh Trường Nhơn, Trưởng Công an phường Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho hay, trang fanpage Công an phường Hải Châu được tạo nhằm đăng tải thông tin tuyên truyền, giúp người dân nắm bắt các quy định pháp luật, thông tin hoạt động của ngành. Thời gian đầu, lượng tương tác fanpage rất ít, hiệu quả tuyên truyền không cao, trong khi người cần được tuyên truyền không tiếp cận được khi nội dung tuyên truyền khô khan.

“Chủ trương của ngành, giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu nghiên cứu đổi mới phương thức tuyên truyền. Anh em mới nghiên cứu, tính cách làm từng clip đơn giản, vừa làm vừa thăm dò phản ứng của người dân và hiệu quả cao hơn hẳn”- Thượng tá Nhơn chia sẻ trên PLO.

Được biết, toàn bộ ý tưởng lẫn người thực hiện đều do cán bộ công an phường, hội đoàn thể của phường thực hiện. Các thành viên đã lên kịch bản sao cho phù hợp, vui vẻ, hài hước nhưng không được quá lố, phản cảm. Mục đích của clip là tuyên truyền đến người dân địa bàn đạt được hiểu quả cao nhất.

"Tổng đạo diễn" của đoạn clip trên là Thiếu tá Hà Anh Vũ - cảnh sát khu vực khu dân cư 19 phường Hải Châu. Chia sẻ trên Tuổi Trẻ, Thiếu tá Anh Vũ cho hay từ cuối tháng 1, một căn phòng của tổ bảo vệ công trình công cộng ở Đà Nẵng được sử dụng làm không gian diễn xuất.

Một ê kíp gồm cán bộ công an phường, cán bộ bảo vệ an ninh cơ sở, hội viên chi hội phụ nữ khu dân cư và một học sinh được mời tham gia diễn xuất. Học sinh này là con của một cán bộ công an.

"Chúng tôi đi mượn địa điểm quay nhưng không nơi nào đồng ý cho quay vì sợ bị ảnh hưởng. Cuối cùng cũng mượn được phòng bảo vệ của một công trình công cộng. Tôi đi mua bột mì để làm đạo cụ ma túy, mua ống hút nhựa, lấy dĩa sứ cùng chiếc loa, đèn nhiều màu ở nhà mang ra cho anh em làm đạo cụ", thiếu tá Vũ kể lại quá trình dựng clip trên Tuổi Trẻ.

Được biết, Thiếu tá Vũ là người trực tiếp cầm điện thoại để quay lại clip và sau đó về dùng phần mềm dàn dựng. Clip được dàn dựng kết hợp chèn nhiều hiệu ứng theo trend trên mạng xã hội và được trưởng công an phường duyệt nội dung.