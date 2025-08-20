CLIP: Đàn cá khổng lồ phun nước, vây quanh tàu cá ngư dân Khánh Hòa

Theo đó, một ngư dân ở Ninh Hòa (Khánh Hòa) xác nhận đã quay lại được khoảnh khắc gần 10 con cá khổng lồ bơi lượn, phun nước xung quanh tàu cá suốt hơn một giờ đồng hồ.

Theo người ngư dân này, đàn cá nhà táng xuất hiện cách bờ khoảng 60 hải lý khi tàu của anh đang ra khơi đánh cá ngừ đại dương. Thời điểm xảy ra cảnh tượng này là khoảng 7 giờ sáng 28-7.

Bất ngờ đàn cá nhà táng, mỗi con nặng ước chừng 5 – 6 tấn, xuất hiện và bơi theo sát mạn tàu. Sau khoảng một giờ bơi lội quanh tàu, đàn cá dần lặn xuống và bơi xa ra biển khơi.

Hình ảnh về đàn cá nhà táng sau đó được ngư dân này đăng tải lên mạng xã hội khi tàu cập bến.

Bầy cá khổng lồ được cho là cá nhà táng (bộ cá voi) được ngư dân Khánh Hòa quay lại

Theo các chuyên gia của viện Hải dương học (Nha Trang, Khánh Hòa), hình dáng của loài cá này có thể thuộc bộ cá voi. Tuy nhiên chưa thể xác định cụ thể có phải là cá nhà táng hay không vì clip chưa thể hiện được đầu, răng, đuôi...

Tuy nhiên, theo các ngư dân, họ thường gọi loài cá này là cá nhà táng. Trước đó, tại vùng biển Khánh Hòa cũng từng có một số trường hợp ngư dân bắt gặp cá voi, cá heo bơi theo thuyền.

Tuy nhiên, việc đàn cá cùng xuất hiện và vây quanh tàu cá, phun nước, nô đùa cùng ngư dân là khoảnh khắc hiếm gặp.