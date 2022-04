CLIP: Cuộc đấu trí căng thẳng giữa công an và kẻ cố thủ sau khi tạt axit ở Mỹ Tho

Công an TP Mỹ Tho đang tạm giữ Nguyễn Văn Minh (SN 1966; ngụ TP Mỹ Tho) để điều tra về hành vi tạt axit người khác rồi khóa cửa cố thủ trong phòng trọ.



Theo thông tin ban đầu, trước đó, khoảng 22 giờ ngày 24-4, người dân trong một con hẻm trên đường Trần Thị Thơm, phường 9, TP Mỹ Tho nghe tiếng la của Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1994).

Phát hiện Nghĩa bị tạt axit bỏng rất nặng nên một số người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Người tạt axit Nghĩa chính là Minh. Sau khi tạt axit vào người Nghĩa thì ông ta đã vào phòng trọ khóa cửa cố thủ.

Công an TP Mỹ Tho đã thuyết phục cả đêm nhưng Minh vẫn cố thủ bên trong phòng trọ đến sáng 25/4, cùng hung khí như dao, xăng, axit…



Công an tỉnh Tiền Giang đã điều động lực lượng Cảnh sát Cơ động phối hợp với Công an TP Mỹ Tho để khống chế Minh.

Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng cùng ngày, Minh vẫn cố thủ bên trong. Ông ta yêu cầu công an phải xuất trình giấy tờ, "công an giả hay thật thì mấy ông phải đưa giấy tờ tôi coi". Một phó trưởng công an phường đã đưa giấy tờ cho Minh xem nhưng ông ta vẫn cố thủ.

Nguyễn Văn Minh lúc bị khống chế

Thấy khó thuyết phục Minh mở cửa, thượng tá Lê Quốc Thắng, Trưởng Công an TP Mỹ Tho, đã hội ý nhanh với thượng tá Nguyễn Văn Dân, Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động, bằng cách giả giờ cho tất cả công an rút đi nhằm làm cho ông ta mất cảnh giác.

Sau đó, thượng tá Dân thuyết phục Minh mở cửa để kiểm tra hành chính. Lúc này, Minh nhìn ra, thấy không còn công an nên mở cửa. Lập tức, thượng tá Dân lao thẳng vào phòng trọ và hô lớn "Vô mấy anh em". Lúc này, rất đông công an lao vào khống chế Minh, dẫn giải ra ngoài.

Tại phòng trọ, công an đã thu giữ 2 chai axit nguyên chất, 1 chai xăng… Minh khai do Nghĩa nói ông ta "ăn mặc gì kỳ, không giống ai" khi đang nhậu với một cô gái nên tạt axit vào người Nghĩa.