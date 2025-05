Clip cực viral: Mỹ nhân Việt bị ném 100 quả trứng vào người, "từ Đông Anh đến Nguyễn Trãi vẫn ngửi thấy mùi tanh"

Mới đây, nữ diễn viên Ngọc Huyền bất ngờ đăng tải một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội, khi cô bị ném liên tục rất nhiều trứng tươi vào người. Đoạn clip khiến khán giả cực sốc vì độ chân thật quá cao, nhất là với những người chưa xem những diễn biến mới nhất từ bộ phim Cha Tôi Người Ở Lại mà nữ diễn viên đang đóng chính.

Thực chất đây chỉ là hậu trường một phân cảnh trong bộ phim hiện tại của Ngọc Huyền. Trong tập 33 Cha Tôi Người Ở Lại lên sóng tối 30/4 vừa rồi, bạn gái cũ của Đại (Kiên Trần) đột ngột quay về và tuyên bố mình đã có thai. Dĩ nhiên Đại dứt khoát không nhận, trong lòng anh giờ chỉ có An (Ngọc Huyền). Trước thái độ này của Đại, cô bạn gái cũ đã chuyển hướng sang công kích An. Đỉnh điểm là việc cô ta sai người đến tận nhà để ném trứng thối vào người tình địch, nói An là tiểu tam nhằm hạ nhục An trước mặt mọi người.

Hậu trường ném trứng cực kỳ chân thực của Ngọc Huyền

Thực chất trên phim, số trứng mà Ngọc Huyền "ăn trọn" không quá nhiều nhưng theo như nữ diễn viên chia sẻ thì ở hậu trường, số trứng được sử dụng phải lên tới 100 quả. "Thường mỗi phân đoạn phải quay sương sương 4 - 5 - 6 lần, và cứ như vậy An đã hứng trọn vào người 100 quả trứng". Đặc biệt, nữ diễn viên còn hài hước nhấn mạnh thêm: "Từ Đông Anh đến Nguyễn Trãi vẫn ngửi thấy mùi tanh." Sau khi quay xong phân cảnh "nặng mùi" này, Ngọc Huyền vô cùng te tua, ekip và bạn diễn Trần Nghĩa phải giúp cô lau trứng dính trên mặt và tóc.

Trần Nghĩa giúp Ngọc Huyền lau trứng trên tóc và mặt

Hiện tại, đoạn clip sốc của Ngọc Huyền đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm và chia sẻ khắp nơi. Ekip làm phim, các bạn diễn cùng để lại hàng loạt những bình luận để trêu chọc nữ diễn viên vì dòng chia sẻ hài hước của cô. Trong khi đó, khán giả lại ghi nhận tinh thần của nữ diễn viên trẻ, người đã không ngại khó để hoàn thành một cảnh quay ấn tượng.

Bình luận hài hước của các bạn diễn trong phim dành cho Ngọc Huyền

Ngọc Huyền sinh năm 1997, là một nữ diễn viên khá quen mặt trên sóng giờ vàng những năm gần đây. Cha Tôi Người Ở Lại là lần đầu tiên, cô có cơ hội đảm nhận một vai diễn lớn, xuất hiện xuyên suốt cả tác phẩm. Ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tốt đã giúp Ngọc Huyền nhận về rất nhiều lời khen cho màn thể hiện lần này. Tuy tính cách nhân vật gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận việc Ngọc Huyền đã có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ Cha Tôi Người Ở Lại. Hiện tại, phim cũng đang đi tới hồi cao trào, khán giả rất tò mò về số phận nhân vật An, rằng sau cùng trái tim cô sẽ hướng về phía chàng trai nào.

LỆ AN