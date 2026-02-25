Clip cú va chạm giữa xe đầu kéo và tàu hỏa ở Hà Nội

Liên quan đến vụ va chạm giữa xe đầu kéo và tàu SE3, xảy ra tại xã Ngọc Hồi, Hà Nội tối 25/2, nguồn tin trên báo Lao Động cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong tại chỗ, 1 người khác bị thương, đã được đưa đi cấp cứu.

Đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của một xe ô tô ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người kinh hãi.

Camera ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Báo Tuổi Trẻ Online thông tin, thời điểm xảy ra vụ việc, tại khu vực trên có mưa nặng hạt, đường trơn và tầm nhìn hạn chế, khu vực đường ngang giao cắt có cảnh báo.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 19 giờ giờ 25/2. Thời điểm trên, tàu SE3 lộ trình Hà Nội - TP.HCM chạy qua khu vực Văn Điển - Thường Tín (đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi, Hà Nội) đã va chạm với ô tô tải mang biển số 29H-728.XX đang băng ngang đường sắt.

Vụ tai nạn đã khiến 2 người tử vong.

Cú va chạm mạnh đã "vò nát" xe đầu kéo, văng xa 100m, tàu SE3 cũng bị hư hỏng nặng phần đầu, hàng chục mét dải hộ lan bên đường bị đổ.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn vẫn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.