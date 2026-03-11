Clip cụ bà 90 tuổi ngúng nguẩy khi chồng đòi thơm khiến dân mạng 'tan chảy'

Clip cụ bà "nhõng nhẽo" không chịu cho cụ ông thơm má khiến dân mạng bật cười. (Nguồn: @baongoc.8386)

Cuộc hội thoại đáng yêu của cụ ông 100 tuổi và người vợ 90 tuổi được cô cháu gái quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Cụ ông cố gắng thơm má vợ nhưng cứ bị đẩy ra. Không chỉ từ chối, cụ bà còn ra vẻ chê bai: "Chứ cái ông Thái Bình này thì buồn lắm. Anh em của ông này chết hết rồi". Lập tức cụ ông phản bác: " Anh em tôi còn đầy". Bà nói: "Nhưng nó không thích ông".

Ông bảo ngay: "Thế nó thích bà à? Tôi kệ cho nó thích bà" . Cụ bà trả lời: " Tôi cũng chẳng thích nó".

"Giờ bà chỉ có thích tiền thôi", ông trách yêu. Chẳng chịu thua, bà cãi: "Tiền thì tiền, chứ tôi chẳng thích tiền. Trước nay, tôi có bao giờ thích tiền đâu". Thấy ông có điệu bộ không đồng ý, bà liền nói thêm: "Ông mà lấy đứa khác thì nó cãi, nó đánh ông".

Rồi ông chuyển sang khen bà: "Nay mặc quần đỏ áo đỏ xinh thế". Biết vợ mỏi đầu gối, ông còn nịnh: " Hay tôi đổi đầu gối với bà?". Dù được chiều như vậy, bà cụ vẫn "ngúng nguẩy" tỏ ý không muốn nói chuyện thêm với ông.

Người cháu gái ghi chú trong clip: "Công chúa Nam Định cứ hay chê hoàng tử Thái Bình. Hai ông bà già đáng yêu mà tình cảm quá". Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem. Cư dân mạng "tan chảy" trước cuộc trò chuyện dễ thương của hai cụ: "Đúng là tình yêu thời ông bà anh. Ông thì muốn trao nụ hôn, bà thì bận bực danh sách anh em bạn hữu. Quả là sự phòng thủ kiên cố từ phía công chúa Nam Định!".

"Bà bảo bà không thích tiền, nhưng bà thích được ông dỗ bằng quần đỏ áo đỏ cơ. Chiến thuật của cụ ông thế này thì các cháu gen Z còn phải xách dép theo học dài dài"; "Hoàng tử dùng tuyệt chiêu 'đổi đầu gối' mà vẫn không lay chuyển được trái tim băng giá của công chúa"...

Mai Trang bình luận: "Công chúa Nam Định 90 tuổi vẫn giữ vững phong độ 'cành cao' khiến hoàng tử Thái Bình 100 tuổi phải dùng hết bộ kỹ năng nịnh. Đúng là phụ nữ dù ở độ tuổi nào thì câu 'Tôi không thích tiền' luôn đi kèm với điều kiện là ông phải thương tôi nhất. Phen này cụ ông không dỗ được rồi".

Dù dùng rất nhiều cách, thế nhưng cụ ông vẫn không "nịnh" cụ bà thành công. (Ảnh chụp màn hình)

Thu Huyền viết: "Bà bảo bạn bè không thích ông, ông thì kệ, xong chốt hạ bằng câu 'mặc quần đỏ xinh thế'. Một pha bẻ lái gắt hơn cả cua tổ lái Hà Nội, chứng minh gừng càng già càng cay, mà tình càng già càng mặn. Các cháu gen Z cứ than ế là do chưa học được khóa nhẫn nhịn của cụ ông thôi".

Nhiều bạn trẻ thể hiện sự ngưỡng mộ tình yêu của hai cụ. "Bà cứ chê ông vậy thôi chứ trong câu nói nào cũng đầy sự quan tâm, sợ ông bị người ta bắt nạt. Các bạn trẻ cứ mải mê tìm người yêu hoàn hảo, thực ra chỉ cần tìm được một người chịu quan tâm mình lúc về già như cụ bà là mãn nguyện cả đời rồi!" , Thanh My bình luận.

Phan Tùng viết: "Đúng là định nghĩa của nắm tay nhau đi qua giông bão, đến 100 tuổi vẫn còn đủ sức để dỗi hờn và yêu thương nhau. Tình yêu tuổi già đôi khi chẳng cần sến, cứ 'khịa' nhau mỗi ngày cho minh mẫn là hạnh phúc nhất rồi".

Quỳnh Anh chia sẻ: "Xem xong clip tự nhiên thấy tin vào tình yêu hơn hẳn. Người ta đi cùng nhau cả cuộc đời xong đến khi tuổi già vẫn yêu thương nhau. Mình cũng chẳng mong giàu có, chỉ muốn đoạn cưới cuộc đời có người tâm tình là hạnh phúc nhất rồi".