CLIP: CSGT chặn bắt 2 ôtô như phim hành động ở quận 7

Ngày 14-1, Công an quận 7, TP HCM đang phối hợp với Đội CSGT Nam Sài Gòn (Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt, Công an TP HCM) xử lý các đối tượng liên quan trên 2 ôtô chở thuốc lá lậu tông vào lực lượng thi hành công vụ.

Hiện trường vụ việc (ảnh cắt từ clip)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 13-1, lực lượng CSGT Đội Nam Sài Gòn đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống đua xe trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7) thì phát hiện 2 ôtô có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác liền ra hiệu tài xế dừng xe kiểm tra hành chính. Tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác đuổi theo.

Đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, lực lượng CSGT phối hợp với Công an phường Tân Phong (quận 7) và người dân lập chốt chặn bằng môtô chuyên dụng và xe tải.

Clip: Tài xế ôtô chở thuốc lá lậu tông xe vào chốt lực lượng Công an ở quận 7

Thời điểm này, 1 tài xế dừng xe, riêng tài xế ôtô mang BKS: 51H – 00919 chạy với tốc độ cao, không chấp hành liền tông vào xe chuyên dụng của lực lượng công an phường. Công an buộc phải nhờ một tài xế xe tải lùi xe lại để chặn bắt. Tài xế ôtô tiếp tục lùi xe lấy đà tông văng môtô lực lượng công an rồi mới dừng lại.



Khi chiếc xe bị kẹt giữa chốt, tài xế liền mở cửa bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an và người dân đuổi theo bắt giữ.

Qua kiểm tra, công an phát hiện xe ôtô có khoảng 1.800 cây thuốc nhãn hiệu JET không rõ nguồn gốc. Riêng danh tính những người trên 2 ôtô được xác định là Nguyễn Thành Giao, (26 tuổi, ngụ Cà Mau), Phạm Minh Mẫn (35 tuổi), Trương Thanh Vũ (36 tuổi) và Lê Hoàng Tuấn (28 tuổi, đều ngụ Long An).