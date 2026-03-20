CLIP: Công an TPHCM khám xét nhà doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền

Phạm Dũng |

Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền về hành vi lừa đảo

Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.

Công an TPHCM xác định từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, Nguyễn Ngọc Tiền ký hợp đồng và thu tiền của khách hàng số tiền 131,3 tỉ đồng. 

Tuy nhiên, đến nay, chỉ có 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất dự án (trong đó có ông N.V.D.) chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng. Hành vi của Nguyễn Ngọc Tiền đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", chiếm đoạt số tiền 41,2 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền kết hôn với diễn viên Quý Bình vào cuối năm 2020. Lễ cưới của hai người được tổ chức khá ấm cúng và thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng. Cả hai có một con chung.

Diễn viên Quý Bình qua đời trưa 6-3-2025, hưởng dương 42 tuổi, sau thời gian chống chọi với bệnh nặng. 

Sự ra đi của anh khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương vì anh là nghệ sĩ đa tài, từng hoạt động ở nhiều lĩnh vực như diễn xuất, MC và ca hát.

Mẹ đơn thân là nữ NSƯT nổi tiếng miền Nam một thời: 50 tuổi bán trái cây ở Mỹ, có người yêu bí mật
Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Con gái của ông Kim Jong-un lái xe tăng, khai hỏa súng bắn tỉa thế hệ mới

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

Iran công bố khoảnh khắc "tiêm kích tàng hình F-35 Mỹ trúng tên lửa'- máy bay và phi công hiện ra sao?

00:54
Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

Cục Cảnh sát giao thông: Sẽ có nhiều thay đổi trong kỳ thi bằng lái xe, tập trung vào 1 vấn đề

01:05
Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

Cục CSGT kêu gọi nếu có hiện tượng xe “chim mồi”, người dân hãy báo ngay cho Cục trưởng

01:07
Xe điện mini 4 chỗ giá dưới 200 triệu, đi 170km/sạc

Xe điện mini 4 chỗ giá dưới 200 triệu, đi 170km/sạc

01:05
Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

Khoảnh khắc Iran tung mưa đạn chùm trả đũa vụ hạ sát quan chức an ninh quốc gia

01:01
Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

Thót tim khoảnh khắc xe ben tông ô tô chở học sinh, đẩy xa 30 m

00:47
Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

Xe máy điện giá ngang Honda Air Blade: Chạy 80km/h, đi gần 100km/sạc nhưng có điểm trừ lớn

00:48
