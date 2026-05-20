CLIP Công an TPHCM ghi lời khai tại nhà riêng ca sĩ Long Nhật

PHẠM DŨNG
|

Ca sĩ Long Nhật thừa nhận đưa tiền cho "mấy đứa nhỏ" mua ma tuý rồi cùng nhau sử dụng.

Vừa qua, Công an TPHCM xác lập chuyên án 426A, huy động lực lượng và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bóc gỡ toàn bộ đường dây, từ các đối tượng cầm đầu, tổ chức mua bán đến người sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TPHCM lấy lời khai ca sĩ Long Nhật tại nhà riêng

Công an thành phố đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng. Trong đó, khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các tội "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.

CLIP Công an TPHCM ghi lời khai tại nhà riêng ca sĩ Long Nhật - Ảnh 1.

Ca sĩ Long Nhật lúc bị Công an TPHCM bắt

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa gồm Đinh Long Nhật (ca sĩ Long Nhật) và diễn viên, ca sĩ Sơn Ngọc Minh.

CLIP Công an TPHCM ghi lời khai tại nhà riêng ca sĩ Long Nhật - Ảnh 2.

Sơn Ngọc Minh tại Công an TPHCM

Hai người này bị khởi tố, tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tại cơ quan điều tra, diễn viên Sơn Ngọc Minh cho biết sử dụng ma tuý đã tại nhà một người bạn.

Trong khi đó, khám xét nhà ca sĩ Long Nhật, nam ca sĩ thừa nhận sử dụng ma tuý đá với "người giúp việc" kiêm quản lý Nguyễn Minh Nhựt và "một đệ tử đến nhà chơi".

Nguồn ma tuý được mua từ đối tượng Kiều Quốc Nhã và sử dụng tại phòng của Nguyễn Minh Nhựt trong nhà ca sĩ Long Nhật.

Ca sĩ Long Nhật cho biết đưa 1 triệu mua ma tuý; khi ma tuý đem về thì "đệ tử" đốt giùm chứ bản thân không trực tiếp đốt.

Việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an TPHCM là "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm.

ca sĩ Long Nhật

