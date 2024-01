CLIP: Công an bắt 2 người ngay giao lộ ở Thủ Đức

Clip: Thời điểm Công an phường Tam Bình và lực lượng CSGT bắt hai kẻ trộm.

Ngày 28-1, Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức (TP HCM) đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Võ Hoàng P. (19 tuổi), Trần Lê Phúc Đ. (17 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) cho công an TP Thủ Đức điều tra về hành vi trộm cắp.

Hai kẻ trộm bị bắt khi chạy qua phường Tam Bình.

Trước đó, Công an phường Tam Bình nhận được thông tin một người dân bị mất xe máy ở Khu dân cư Vạn Phúc (phường Hiệp Bình Phước) nên cùng các lực lượng truy bắt.

Qua hệ thống camera an ninh, Công an phường Tam Bình xác định được xe này đang chạy trên đường Tô Ngọc Vân nên cùng lực lượng CSGT chốt chặn và bắt giữ P. và Đ. Cả hai sau đó khai nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, 13 giờ ngày 21-1, qua hệ thống camera an ninh, Công an phường Tam Bình cũng bắt giữ Lê Thành Tâm (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) do tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Thời gian qua, nhiều phường ở TP Thủ Đức đã trang bị hệ thống camera an ninh và mang lại hiệu quả trong công tác truy quét tội phạm.