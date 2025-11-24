HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Clip Công an 2 phường ở TPHCM phối hợp bắt một tên trộm

Anh Vũ |

Nguyễn Hoàng Bảo bị nhà chức trách cáo buộc đã trộm cắp một xe máy hiệu Vision của người dân.

Ngày 24-11, Công an phường Tân Thuận, TPHCM đã tạm giữ Nguyễn Hoàng Bảo, 32 tuổi, ngụ TPHCM, về tội Trộm cắp tài sản.

Clip Công an 2 phường ở TPHCM phối hợp bắt một tên trộm- Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Bảo thời điểm bị bắt giữ.

Theo điều tra, một người dân ở phường Tân Thuận (quận 7 cũ) đến Công an địa phương trình báo bị mất xe máy hiệu Vision. Trước khi mất, xe máy được dựng ngoài đường, để sẵn chìa khoá.

Trích xuất camera, Công an phường Tân Thuận xác định tên trộm sống lang thang, di chuyển liên tục gây khó khăn cho việc truy xét.

Đến 19 giờ ngày 23-11, xác định tên trộm đang di chuyển ở giao lộ Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo, Công an phường Tân Thuận phối hợp Công an phường Bến Thành tiến hành bắt giữ đưa về trụ sở đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Bảo cho biết xe máy Vision mình đang chạy là do trộm được.

Công an phường Tân Thuận khuyến cáo người dân cần tránh để chìa khóa trên xe, để ngoài đường không trông coi. 

CLIP: Cơ quan công an thời điểm bắt Nguyễn Hoàng Bảo.

Công an làm việc với người phao tin 'sập nhà ở vùng lũ, hàng chục người chết'


Tags

trộm cắp

công an phường

TPHCM

Công an phường Bến Thành

bắt tên trộm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại