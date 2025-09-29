Clip cơn lốc quét qua nhiều xã ở Ninh Bình sáng nay: Gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản

Do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), từ đêm ngày 28 đến sáng 29/9, tại tỉnh Ninh Bình có mưa to kèm theo giông lốc mạnh gây đổ sập nhà cửa khiến nhiều người thương vong.

Sáng nay (29/9), thông tin trên VietNamNet, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, ông Trần Anh Dũng cho biết, rạng sáng cùng ngày, một cơn lốc quét qua nhiều xã trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê ban đầu, giông lốc quét qua địa bàn xã Quỹ Nhất làm sập 1 số nhà dân; giông lốc khiến 4 người tử vong, 3 người bị thương. Tại xã Hải Anh, cơn lốc làm gãy 30 cột điện, sập 1 số nhà, khiến 1 người tử vong. Tại xã Thịnh Long, có một số ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ, khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng xuống hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và động viên, chia sẻ với gia đình có người tử vong.

Mưa lớn kèm giông lốc cũng khiến mực nước các sông tại Ninh Bình dâng lên rất nhanh, nhiều nhà tại các xã khu vực ven biển nước ngập cao đến 20cm; tại nhiều khu vực bối (khu vực ngoài đê) nước cũng dâng nhanh.

Bão số 10 làm một số vị trí đê bị sạt lở, các địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố ngay từ giờ đầu để giảm thiểu thiệt hại; nhiều vùng nuôi thủy sản và hoa màu của người dân đang bị nước tràn vào gây thiệt hại nặng nề. Trước đó, để chủ động ứng phó bão số 10 và mưa lũ sau bão, tỉnh Ninh Bình đã ban hành nhiều công điện yêu cầu các ngành, địa phương chủ động ứng phó.