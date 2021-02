Clip: Cô gái mổ bụng con gà trống sốc nặng vì chi tiết "chuyển giới", dân mạng cười từ 30 Tết đến Mùng 2 vẫn chưa xong

Bên cạnh việc dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa để đón năm mới, một trong những yếu tố "hút view" khiến dân tình háo hức được chờ Tết đến đó chính là yếu tố ẩm thực. Cần gì phải đợi đến Tết, trước đó người ta đã rần rần với hàng loạt mâm cỗ cúng chạp, cúng tất niên... Nhà nào kiểu gì cũng để sẵn vài con gà trong nhà, đợi có khách đến là đem ra thịt mời người này người kia. Tầm này ai mà giỏi nấu nướng thì tha hồ có đất để dụng võ.



Nhưng tiếc thay, đời không như mơ, mới đây, một đoạn clip dài vỏn vẹn 13 giây mà đã hút hơn 1 triệu lượt xem. Muốn biết bên trong nó có gì thì xin mời xem clip bên dưới:

Clip: Cô gái xỉu up xỉu down vì con gà trống có... buồng trứng?

Theo cách phân biệt bằng mắt thường, những con gà trống thường to, vạm vỡ, có mào to, con mái thì mào nhỏ hơn. Rõ ràng con gà của cô gái có mào rất to, toạt nhìn ai cũng nghĩ đó là con gà trống, nhưng mổ bụng thì bên trong lại xuất hiện nguyên 1 cái buồng trứng thế kia khiến nhiều người không nhịn nổi cười.



Bình thường thì ăn gà, trống mái gì cũng được, nhưng gà cúng thì phải cúng con trống. Trường hợp đụng phải con gà "pha ke" thế này thật sự... từ chối hiểu. Cũng khó trách được người bán vì nhìn con gà này chẳng khác gì con gà "đàn ông" cả.

Màu gà trống thường rất to

Một vài bình luận của cư dân mạng:



- Gà có mào chưa chắc là gà trống nhưng có trứng thì chắc chắn là gà mái rồi!

- Đến gà bây giờ cũng có gà LGBT hả các bác ơi...

- Tôi cười từ 30 Tết tới Mùng 2 vẫn cứ buồn cười vì con gà của bác này...

- Sống tới chừng này tuổi, lần đầu tiên tôi thấy có con gà biết chuyển giới.

Nguồn: Tổng hợp