CLIP: Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc 2 người phụ nữ bịt mặt

Ngày 27-2, một lãnh đạo Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có báo cáo ban đầu gửi Công an tỉnh Đắk Lắk về vụ việc cô gái bán hàng ở chợ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với 2 người phụ nữ.

Cô gái ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc với 2 người phụ nữ lạ mặt

"Chúng tôi đang vào cuộc xác minh danh tính của 2 phụ nữ có liên quan trong vụ việc để làm rõ" - lãnh đạo Công an xã Krông Pắk thông tin.

Trước đó, trưa 25-2, chị C. (23 tuổi) đang bán hàng tại chợ Hòa An (xã Krông Pắk) thì 2 người phụ nữ bịt kín mặt bước vào đưa điện thoại cho chị xem.

Nhận thấy 2 người phụ nữ này có nhiều biểu hiện lạ, chị C. lớn tiếng yêu cầu họ rời đi.

Cùng lúc, mẹ chị C. cũng bước ra từ bên trong, 2 phụ nữ này nhanh chóng rời khỏi quầy bán hàng và lên xe máy bỏ đi.

Ít giây sau, chị C. bất ngờ choáng váng và ngất xỉu ngay giữa chợ.

Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến bình luận đề nghị người dân cảnh giác với 2 người phụ nữ này vì nghi họ đã xịt thuốc mê vào người bán hàng để lấy cắp tài sản.