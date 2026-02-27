HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

CLIP: Cô gái bất ngờ ngất xỉu sau khi tiếp xúc 2 người phụ nữ bịt mặt

Cao Nguyên |

Ít giây sau khi tiếp xúc với 2 người phụ nữ bịt kín mặt, cô gái bất ngờ choáng váng và ngất xỉu ngay giữa chợ.

Ngày 27-2, một lãnh đạo Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã có báo cáo ban đầu gửi Công an tỉnh Đắk Lắk về vụ việc cô gái bán hàng ở chợ ngất xỉu sau khi tiếp xúc với 2 người phụ nữ.

Cô gái ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc với 2 phụ nữ lạ mặt - Ảnh 1.

Cô gái ngất xỉu giữa chợ sau khi tiếp xúc với 2 người phụ nữ lạ mặt

"Chúng tôi đang vào cuộc xác minh danh tính của 2 phụ nữ có liên quan trong vụ việc để làm rõ" - lãnh đạo Công an xã Krông Pắk thông tin.

Trước đó, trưa 25-2, chị C. (23 tuổi) đang bán hàng tại chợ Hòa An (xã Krông Pắk) thì 2 người phụ nữ bịt kín mặt bước vào đưa điện thoại cho chị xem.

Nhận thấy 2 người phụ nữ này có nhiều biểu hiện lạ, chị C. lớn tiếng yêu cầu họ rời đi.

Cùng lúc, mẹ chị C. cũng bước ra từ bên trong, 2 phụ nữ này nhanh chóng rời khỏi quầy bán hàng và lên xe máy bỏ đi.

Ít giây sau, chị C. bất ngờ choáng váng và ngất xỉu ngay giữa chợ.

Đoạn clip ghi lại diễn biến vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nhiều ý kiến bình luận đề nghị người dân cảnh giác với 2 người phụ nữ này vì nghi họ đã xịt thuốc mê vào người bán hàng để lấy cắp tài sản.

CLIP: Cô gái ngất xỉu sau khi tiếp xúc với 2 người phụ nữ lạ bịt mặt

Con dâu về ngoại ở Thanh Hóa ăn Tết, bố mẹ chồng lái xe vượt 400km về thăm: 7 năm làm dâu đáng mơ ước
Tags

ngất xỉu

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại