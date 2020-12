Clip: Chim mẹ ra đòn chí mạng, cứu con non khỏi miệng rắn độc

Chim mẹ ra đòn chí mạng, cứu con non khỏi miệng rắn độc

Khi kiếm ăn trở về tổ, chim mẹ phát hiện ra con chim non đang bị rắn nuốt chửng. Con chim mẹ tìm mọi cách để giải cứu đứa con nhỏ của mình. Mặc dù quá nhỏ bé so với con rắn độc, nhưng chim mẹ vẫn bất chấp để giải cứu chim non.

Con chim mẹ lao vào con rắn đang ngậm chim non trong miệng. Đòn tấn công chí mạng của chim mẹ buộc rắn phải nhả con chim non ra. Tuy nhiên, người ta không chắc rằng con chim non liệu có được an toàn sau khi rơi khỏi miệng rắn xuống đất.