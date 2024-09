CLIP: Chiến sĩ bị cuốn trôi theo dòng nước lũ trong nỗ lực ngăn không cho sà lan đâm vào cầu Cốc Lếu

Theo thông tin từ Truyền hình Lào Cai, những ngày qua trên sông Hồng đoạn qua địa phận TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai liên tục xuất hiện các tàu lạ trôi dạt tự do vì lũ lên cao, đe dọa an toàn đường thủy và an toàn giao thông của các cầu bắc qua qua sông.

Ngay từ sáng sớm ngày 10/9, các chiến sĩ từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai đã ứng trực tại cầu Cốc Lếu để kịp thời lai dắt các phương tiện trôi trên sông vào bờ để tránh nguy cơ va vào các dầm cầu và trụ cầu qua sông Hồng.

CLIP: Giây phút chiến sĩ bị cuốn theo dây thừng ghim sà lan trôi tự do. Nguồn: QPVN

Một đoạn video clip từ truyền hình QPVN mới đăng tải cho thấy trong quá trình nỗ lực ngăn không cho sà lan đâm vào cầu Cốc Lếu, một chiến sĩ bộ đội đã không may bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Rất may, đồng đội đã kịp thời cứu được anh.



Hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân nỗ lực "Vì nước quên thân vì dân phục vụ" khiến người dân không khỏi xúc động.

CLIP: Thót tim giây phút đồng đội giải cứu chiến sĩ bị cuốn theo dòng lũ. Nguồn: Tin tức Việt Nam/Hồng Còi

Hiện trường các chiến sĩ tiến hành ghim, lai dắt tàu lạ trôi trên sông Hồng vào bờ. Ảnh: Truyền hình Hà Nội

CLIP: Sà lan không người trôi tự do trên sông Hồng. Nguồn: Nguyễn Hiền

Trước đó, Phòng PC08 Công an tỉnh Lào Cai cho biết ngày 9/9 cũng đã có hai tàu hút, loại tàu vận tải khoảng 100 tấn (chưa rõ nguồn gốc) trôi dạt từ thượng nguồn sông Hồng qua cầu Cốc Lếu thuộc địa bàn thành phố Lào Cai, lúc 20h50 phút tàu tiếp tục trôi dạt qua cầu Phố Lu huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.

Công an tỉnh Lào Cai đã lập phương án xử lý, đồng thời thông báo với các đơn vị địa phương cảnh báo chốt chặn hai đầu khi tàu trôi qua cầu ngăn không người và phương tiện đi qua cầu. Liên tục cập nhật thông tin cho các địa phương khác như PC08 Yên Bái, PC08 Phú Thọ, PC08 Vĩnh Phúc và các địa phương khác để có biện pháp phòng ngừa giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản, tránh ảnh hưởng tới kết cấu đường bộ, đường sắt.

Đến 22h cùng ngày Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với nhân dân đã lai dắt cứu hộ thành công 2 con tàu vào bờ tại đại phận thôn An Thắng - xã Sơn Hà - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai.