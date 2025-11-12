HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
CLIP: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

Hoàng Thanh |

Sáng 12-11, UBND xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ cháy nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, căn nhà cũng là nơi kinh doanh cửa hàng tạp hóa của gia đình bà H.T.C. (SN 1964, trên đường Trần Hưng Đạo, tổ 4 xã Đức Cơ) bất ngờ bốc cháy.

CLIP: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 2 mẹ con thương vong

Thời điểm này, trong nhà bà H.T.C có 4 người gồm: bà H.T.C, chị H.T.T (con gái bà C.) đang ngủ trong phòng phía sau, còn ông H. (chồng bà C.) và cháu trai K. (con chị H.T.T, cháu ngoại bà H.T.C) đang ngủ phòng phía ngoài.

Khi đám cháy bùng phát, ông H. và cháu K. nhanh chóng thoát được ra ngoài, không bị sao. Còn bà C. và chị T. chạy về phía nhà tắm xả nước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, phá cửa sổ đưa bà C. và chị T. ra ngoài, chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, bà C. đã tử vong tại bệnh viện, còn chị T. bị bỏng độ III, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Theo ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Đức Cơ, nguyên nhân ban đầu được các cơ quan chức năng nhận định do chập điện.

Hiện trường vụ cháy nhà ở Đức Cơ được người dân ghi lại

