Clip cầu treo dân sinh bắc qua sông Đa Nhim bị cuốn trôi: Gấp rút di dời dân

Vụ xả lũ đêm 19 rạng sáng 20/11 tại hồ thủy điện Đa Nhim đã khiến người dân khu vực xã D'Ran (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Đơn Dương) không kịp trở tay. Lực lượng cứu hộ đang triển khai gấp rút việc di dời dân. Nước dâng cao ở nhiều khu vực vượt quá mặt đường hơn 1,5m. Lực lượng cứu hộ của công an phải phối hợp triển khai gấp việc di dân tại khu vực Đa Nhim.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ông Võ Hữu Xuân, Chủ tịch UBND xã Ninh Gia (khu vực Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cho biết sáng 20/11, cầu treo dân sinh Phú Thiện bắc qua sông Đa Nhim đã bị cuốn trôi. May mắn thời điểm đó, trên cầu không có người qua lại nhên không có thiệt gại về người.

Cũng theo ông Xuân, cầu treo dân sinh có tên Phú Thiện, dài hàng chục mét bắc qua sông Đa Nhim. Hiện tại, các cơ quan chức năng phong tỏa hiệnh trường, xử lý sự cố. Một số khu vực ven sông Đa Nhim ở địa phương bị nước dâng gây ngập, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc câu treo dân sinh bị nước cuốn trôi đang được chia sẻ trên nhiều diễn đàn và gây chú ý đặc biệt.