CLIP: Cảnh sát đồng loạt ập vào 12 tụ điểm ma túy phức tạp, thu nhiều vũ khí nóng

Ngày 21/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa đồng chủ trì với Công an huyện Quế Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động, Công an xã Nhôn Mai (Tương Dương) và Đồn Biên phòng xã Tri Lễ đồng loạt phá 12 tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn.



Theo đó, thực hiện Đề án xây dựng "Xã biên giới sạch về ma túy" của Công an tỉnh Nghệ An với quyết tâm phấn đấu xây dựng 27 xã biên giới "Sạch về ma túy" ngay trong năm 2022, ngày 20/4, lực lượng công an đã triệt phá 12 tụ điểm ma túy tại các xã trên địa bàn huyện Quế Phong.

Video hàng chục cán bộ chiến sỹ cảnh sát đồng loạt phá 12 tụ điểm ma túy phức tạp ở huyện miền núi Nghệ An (nguồn: Công an Nghệ An).

Cụ thể, tối 20/4, hàng chục cảnh sát phối hợp lực lượng chức năng đồng loạt áp sát và tấn công 12 tụ điểm ma túy tại các bản: Pà Khốm, Tam Hợp (xã Tri Lễ), bản Thanh Phong 2, Ná Công (xã Mường Nọc) và bản Kim Khê, xã Châu Kim, huyện Quế Phong.

Tại hiện trường, công an bắt giữ và khống chế kịp thời 12 đối tượng, thu giữ 19 gói hêrôin, hồng phiến và nhựa cây thuốc phiện cùng 7 khẩu súng và dao kiếm các loại.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

Được biết, 12 tụ điểm vừa bị triệt phá là nơi các đối tượng thường xuyên tiến hành giao dịch mua bán cũng như tập trung sử dụng ma túy, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân địa bàn.

Thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy trên địa bàn, "Chặn cung giảm cầu", phát hiện từ xa, ngăn chặn từ sớm nguồn ma túy thẩm lậu qua biên giới.

12 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

