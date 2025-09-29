HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Clip cận cảnh trận lốc xoáy kinh hoàng ở Hưng Yên trưa nay: Cột gió dữ dội và cao, 2 người tử vong

Hương Trà |

Cơn lốc xoáy mạnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về nhà cửa và khiến một số người bị thương ở Thái Thuỵ, Hưng Yên.

Vào khoảng 11 giờ trưa nay (29/9), do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên địa bàn xã Thái Thụy (Hưng Yên) xuất hiện lốc xoáy từ biển kéo vào, gây rất nhiều thiệt hại.

Trận lốc xoáy không quá dài nhưng cột gió dữ dội và cao. Nhiều mái tôn, mái tốc bị gió giật bay tứ tung, rơi rụng khắp nơi, gây nguy hiểm cho người dân và làm hư hỏng các công trình lân cận. Một số ngôi nhà đã bị méo mó do sức gió quá lớn.

Thông tin trên báo Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Thái Thụy cho biết trận lốc xoáy này đã khiến một số căn nhà bị tốc mái, 2 người tử vong.

Clip cận cảnh trận lốc xoáy kinh hoàng ở Hưng Yên trưa nay: Cột gió dữ dội và cao, 2 người tử vong- Ảnh 1.

Lốc xoáy kinh hoàng ở Hưng Yên trưa 29/9.

Ngay khi lốc xoáy xảy ra, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Các đơn vị cứu hộ cứu nạn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Nhiều đoạn clip ghi lại cận cảnh trận lốc xoáy sau đó đã được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hiện trường sau vụ lốc xoáy

