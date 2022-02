Trước đó, ngày 12/2, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, đã lập biên bản xử lý nhiều trường hợp "cò mồi" lôi kéo, tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương.

Theo Công an huyện Mỹ Đức, từ ngày 11/2, thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, tuần tra kiểm soát giao thông ở khu vực dọc tuyến đường 419 đoạn từ xã Hùng Tiến đến Hương Sơn, các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện phát hiện, xử lý các đối tượng "cò mồi" trên đang có hành vi lôi kéo, tranh giành khách vãn cảnh chùa Hương, gây mất trật tự công cộng. Theo lời khai, gia đình các đối tượng đều có đò hoạt động kinh doanh dịch vụ chở khách ở chùa Hương.

Thời gian tới, Công an huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường dẫn vào chùa Hương và khu vực khu di tích thắng cảnh. Cùng với đó, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông (Sở Giao thông Vận tải) tuần tra công khai và mật phục để xử lý nghiêm các trường hợp "cò mồi" tranh giành khách gây mất an ninh trật tự khi chùa Hương được đón khách du xuân.