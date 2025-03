Clip cận cảnh Công an quây bắt gã đàn ông dùng dao khống chế bé gái 9 tuổi ở Bắc Ninh

Sáng ngày hôm nay (27/3), những thông tin, hình ảnh bé gái 9 tuổi bị gã đàn ông dùng dao khống chế, bắt làm con tin khiến dư luận "dậy sóng". Sự việc xảy ra trên địa bàn phường Phượng Mao, thị xã Quế Võ (Bắc Ninh).

Theo đó, vào 2 giờ sáng ngày hôm nay, một người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy xe máy Dream mang BKS 99E1-104.73 đến quán bánh mì nhà anh T.T.H. (SN 1986, trú tại khu phố Mao Dộc) ở mặt Quốc lộ 18.

Gã đàn ông cầm theo 2 con dao xông vào nhà, chạy thẳng lên tầng 2. Lúc này, trong nhà có cháu T. (9 tuổi, con gái anh H.). Hắn liền khống chế cháu T. rồi dẫn lên mái nhà.

Đến 4 giờ sáng, Công an Công an phường phượng Mao, thị xã Quế Võ nhận được thông tin vụ việc từ phía anh H.

Hình ảnh khiến dư luận bức xúc

Sau khi tiếp nhận tin báo từ Công an phường Phượng Mao, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo, huy động các lực lượng cảnh sát cơ động, hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội và công an đến hiện trường triển khai các biện pháp giải cứu cháu bé.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng hơn 8h, công an đã khống chế đối tượng và giải cứu an toàn cháu bé.

Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.