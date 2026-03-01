Chiều 1-3, tin từ UBND xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết tại khu vực cầu Sêrêpốk (ranh giới giữa Đắk Lắk và Lâm Đồng) vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên nhảy xuống sông mất tích.

Nam thanh niên để xe máy trên cầu rồi nhảy xuống sông mất tích

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày. Một nam thanh niên mặc quần đùi, áo khoác màu đen, đi lại trên cầu Sêrêpốk.

Ít phút sau, nam thanh niên này điều khiển xe máy dừng giữa cầu. Người này nhanh chóng nhảy xuống sông Sêrêpốk.

Thời điểm rơi xuống sông, nam thanh niên đã vùng vẫy và kêu cứu. Tuy nhiên, do nước sông chảy xiết, người này nhanh chóng bị chìm xuống.

Toàn bộ vụ việc được camera giám sát và người dân đi đường dùng điện thoại quay lại.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Hòa Phú phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên.

CLIP: Camera ghi lại cảnh nam thanh niên nhảy sông mất tích. Nguồn MXH



