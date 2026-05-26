CLIP: Cá voi xuất hiện ở vịnh Nha Trang, khuyến cáo người dân không tiếp cận

K. Nam
|

Ban Quản lý vịnh Nha Trang khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trên vịnh bảo đảm an toàn cho cá voi, không tiếp cận gần.

Sáng 26-5, khu vực biển Hòn Mun, thuộc Vịnh Nha Trang (Khánh Hòa), xuất hiện 1 con cá voi bơi trong khu vực phân khu bảo vệ nghiêm ngặt. Sự kiện này được xem là tín hiệu tích cực đối với môi trường sinh thái biển tại Nha Trang sau thời gian dài nỗ lực bảo tồn và phục hồi hệ sinh thái.

Ngay sau khi ghi nhận sự xuất hiện của cá voi, Ban Quản lý Vịnh Nha Trang đã phát đi khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trên vịnh nhằm bảo đảm an toàn cho cá thể động vật quý hiếm này.

Theo đó, các tàu thuyền phải giữ khoảng cách tối thiểu 100 m với cá voi, không được tiếp cận gần, đuổi theo hoặc điều khiển phương tiện chặn đầu, tách đàn. Ban quản lý cũng yêu cầu các phương tiện du lịch giảm tốc độ, hạn chế tiếng ồn, tắt động cơ khi dừng quan sát và không sử dụng flycam ở tầm thấp để tránh gây ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên của cá voi.

Đại diện Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cho biết cá voi sử dụng sóng âm tần số thấp để định hướng và giao tiếp. Tiếng ồn lớn từ động cơ tàu, thiết bị bay không người lái hay loa phát thanh có thể khiến loài này bị stress, rối loạn hành vi và mất phương hướng.


Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân, du khách nâng cao ý thức bảo vệ động vật biển hoang dã; đồng thời kêu gọi các đơn vị kinh doanh du lịch trên vịnh phối hợp tuyên truyền, không khai thác hình ảnh cá voi theo hướng gây tác động tiêu cực đến môi trường sống tự nhiên.

Theo giới chuyên môn, việc cá voi xuất hiện tại Hòn Mun cho thấy chất lượng môi trường biển ở khu vực này có dấu hiệu cải thiện. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại Vịnh Nha Trang - một trong những vùng biển có hệ sinh thái san hô quan trọng của cả nước.

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang khuyến cáo nếu phát hiện cá voi hoặc các loài động vật biển quý hiếm khác, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp bảo vệ, xử lý theo quy định.

