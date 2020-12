Clip: Bị báo mẹ cho ăn no đòn, gấu đen sợ hãi trèo lên cây trốn chạy

Gấu đen mon men lại gần, đưa bàn tay tát mạnh vào mặt những con báo sư tử con khiến chúng ngã lăn ra đất. Báo sư tử mẹ đã phát hiện ra sự việc và lập tức chạy đến cứu những đứa con của nó. Đây là một tình thế vô cùng nguy hiểm, gấu đen là một loài có kích thước trung bình song vẫn to lớn hơn báo sư tử nhiều lần.

Gấu đen ít khi ăn thịt nhưng sở hữu bộ răng và cơ hàm đặc biệt chắc khỏe. Chúng có đủ khả năng để giết chết hầu hết các loài động vật khác trong môi trường sống của chúng và báo sư tử cũng không phải trường hợp ngoại lệ, đặc biệt là những con non.

Rất may là báo mẹ đã phát hiện ra mối hiểm nguy cận kề và nhanh chóng ra tay quyết liệt. Sự giận dữ của báo mẹ khiến con gấu đen liên tục thoái lui. Trong lúc đánh đuổi kẻ thù, báo mẹ vẫn không quên nhiệm vụ bảo vệ con non, đưa chúng đến nơi an toàn sau đó quay lại dạy cho gấu đen 1 bài học.

Cuối cùng, con gấu đen không còn đường lui buộc phải trèo lên cây trốn chạy. Báo mẹ vẫn không bỏ cuộc, nó đuổi theo gấu đen lên lưng chừng thân cây khiến con gấu phải trèo lên tận ngọn. Sau màn trả thù của báo sư tử mẹ, có lẽ con gấu đen sẽ không dám đến gần đàn con của báo sư tử mẹ nữa.