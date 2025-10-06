Tối 5-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã bàn giao các đối tượng tụ tập điều khiển xe nẹt pô, rú ga trong đêm khuya cùng phương tiện cho Công an xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin tố giác tội phạm, vào lúc 0 giờ 25 phút rạng sáng cùng ngày, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông cùng lực lượng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Tháp phát hiện một nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập điều khiển xe nẹt pô, rú ga trên đường Lộ Dây Thép, xã Châu Thành.

Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, một số đối tượng tăng ga bỏ chạy, một số khác bỏ lại phương tiện trên bờ và nhảy xuống kênh cặp Lộ Dây Thép để lẩn trốn.

Lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời phối hợp tạm giữ 16 xe máy, trong đó có 7 xe đã bị thay đổi hình dáng, 2 xe không gắn biển số và 9 xe đã che biển số; đồng thời tạm giữ 14 đối tượng.

Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy.