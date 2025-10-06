CLIP: Bắt được 252 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang

Ngày 6-10, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng công an 102 xã, phường, đặc khu tiếp tục truy tìm số học viên bỏ trốn khỏi Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 đóng trên địa bàn xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang.

Nhóm học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 trên đường bỏ trốn và bị truy bắt

Trước đó, khoảng 12 giờ 50 phút ngày 5-10, một số học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 không chấp hành nội quy, quy chế quản lý dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi, đánh nhau gây rối.

Lợi dụng việc này, một số học viên quá khích đã cầm đầu, lôi kéo số học viên khác chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, phá rào bỏ trốn ra ngoài với tổng số 314 học viên. Vụ việc khiến 3 công an bị thương.

Công an tỉnh An Giang truy bắt nhóm học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Theo tin báo của người dân, chiều cùng ngày, tại khu vực cầu Kênh 11 (xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh An Giang), khoảng 10 đối tượng trong nhóm học viên bỏ trốn đã dùng hung khí cướp 1 xe máy của người đi đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc và Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp xuống hiện trường, huy động 100% cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh, bố trí lực lượng bảo đảm duy trì ổn định an ninh, trật tự tại cơ sở cai nghiện, đồng thời tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn trở lại.

Đến 8 giờ ngày 6-10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 252/314 học viên bỏ trốn, đưa về lại cơ sở cai nghiện. Hiện, Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục huy động lực lượng truy tìm, vận động số học viên còn lẩn trốn.