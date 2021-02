Clip: Báo đốm chưng hửng vì để chim non tuột khỏi móng vuốt

Đói mồi, báo đốm phải bắt tạm con chim non bé tẹo teo để lấp đầy cơn đói. Con chim non nằm gọn dưới móng vuốt của báo đốm. Nó hí húi cắn con mồi nhưng không thành công, con chim non nhỏ bé đến mức báo đốm không đủ khéo léo để cắn trúng con mồi.

Xung quanh, chim bố và chim mẹ dang rộng đôi cánh, hướng cái mỏ nhọn hoắt về phía con báo đốm và cất lên những tiếng kêu thất thanh. Chúng đang cố gắng cảnh báo con báo nhưng không ích gì.

Tình thế đang trong lúc nguy cấp, báo đốm bất ngờ để chim non tuột khỏi lòng bàn tay, con chim non lập tức lao xuống nước rồi vội vã bơi đi. Kẻ săn mồi to xác chưng hửng nhìn theo tiếc nuối.