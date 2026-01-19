Clip bà ngoại trao vàng, dặn cháu rể 'quý nhất vàng trong tâm' gây xúc động

Clip bà ngoại ân cần dặn dò cháu rể khiến dân mạng không khỏi ngưỡng mộ. (Nguồn: @nkhweeding)

Đoạn video đang nổi trên mạng xã hội TikTok ghi lại cảnh bà ngoại tận tình dặn dò cháu gái và cháu rể trong ngày cưới. Sau khi trao nhẫn vàng cho hai cháu, bà cầm tay chú rể dặn dò: "Vàng đâu bằng được vàng tâm ở đời. Nay bà có chút quà để trao cho vợ chồng con".

Bà còn ân cần nói thêm: "Từ giờ trở đi cháu là cháu của bà, con của gia đình. Cháu hãy cùng vợ chăm sóc cho gia đình. Nhớ lời bà dặn chưa, không gì bằng nhẫn trong tâm cháu ạ".

Bài đăng clip này nhận hàng triệu lượt xem và tương tác. Nhiều cư dân mạng xúc động trước tình cảm của bà dành cho cháu rể: "Nhìn cách bà cầm tay chú rể ân cần mà thấy ấm lòng quá. Có người bà tâm lý và yêu thương thế này là phúc phần lớn nhất của cả gia đình".

"Quà cưới giá trị nhất không phải là nhẫn vàng, mà là những lời vàng ngọc của bà. Chúc cặp đôi hôn nhân trăm năm hạnh phúc và cụ bà sống lâu trăm tuổi"; "Chẳng cần hoa mỹ, chỉ cần sự chân thành. Cái cầm tay của bà dành cho chú rể thể hiện lòng tin vững chãi nhất, mong mỏi các cháu hạnh phúc bên nhau"; "Ước gì ai dựng vợ, gả chồng cũng gặp được những người bà tuyệt vời như thế này. Lời dặn về 'nhẫn trong tâm' thực sự là món quà cưới ý nghĩa để giữ gìn hạnh phúc"...

Mai Chi chia sẻ: "Chú rể chắc chắn phải là người rất tử tế mới được bà tin tưởng và yêu thương đến vậy. Một khoảnh khắc đẹp nhất trong đám cưới mà không tiền bạc nào mua được. Câu nói của bà giúp chú rể mới về nhà vợ không còn cảm thấy lạ lẫm, mà thấy mình thực sự đã có thêm một gia đình".

Thanh Loan viết: "Bà phúc hậu quá, từ ánh mắt đến giọng nói đều toát lên sự hiền từ. Hai bạn thật may mắn khi còn bà ở bên trong ngày trọng đại để nghe những lời vàng ngọc. Mình xem đi xem lại vẫn thấy nghẹn ngào. Dù chỉ là món quà nhỏ nhưng lại đem đến cảm giác tình thâm, máu mủ ruột rà".

Bên cạnh đó, nhiều dân mạng chia sẻ quan điểm về lời dạy "nhẫn trong tâm" mà người bà gửi gắm. "Nhiều người hiểu lầm 'nhẫn' là cam chịu, nhưng nghe bà nói mới thấm. Nhẫn trong tâm là sự bình thản, biết kiềm chế cái tôi để thấu hiểu đối phương. Đó mới là cách tốt nhất để gìn giữ hạnh phúc gia đình", Phi Hùng bình luận.

Nhiều dân mạng tin rằng lời dạy minh triết của bà là món quà cưới lớn nhất hơn mọi vật ngoài thân khác. (Ảnh chụp màn hình)

Mạnh Tuấn chia sẻ: "Hôn nhân không phải là hai người hoàn hảo đến với nhau, mà là hai người đang học cách nhẫn để chấp nhận những khi khiếm khuyết của nhau. Trong thời đại sống gấp, người ta dễ buông tay khi có mâu thuẫn. Lời dạy của bà đáng để cặp đôi khắc ghi suốt đời. Cảm ơn bà đã chia sẻ một triết lý quá hay".

Chứng kiến hình ảnh người bà hiền hậu, không ít người tâm sự chuyện về bà của mình. Phan Nga chia sẻ: "Xem clip mà nước mắt cứ rơi vì nhớ ngoại. Ngày mình đi lấy chồng, bà cũng nắm tay dặn dò đủ điều, rồi lén nhét vào tay mình số tiền bà dành dụm bấy lâu. Người già thương con cháu bằng cả cuộc đời".

Trà My viết: "Nhìn bà mà nhớ nội quá. Hồi đó nội cũng hay dặn mình rằng 'vợ chồng cơm sôi bớt lửa'. Lúc ấy còn trẻ chưa hiểu hết, giờ trải qua sóng gió mới thấy lời bà dạy là vàng ngọc. Mỗi lần về quê là nội lại nắm tay, vuốt tóc rồi dặn phải biết thương yêu gia đình. Xem clip mà cảm giác như được nghe giọng của nội vậy".