[CLIP] Bà chủ có khí chất tổng tài "quay cuồng" từ sáng đến tối vì khách ùn ùn kéo đến, nói gì về chuyện viral?

Bà chủ tất bật từ sáng sớm, nói gì về việc viral trên MXH?

Tính đến hiện tại, đã gần 3 ngày trôi qua kể thừ khi đoạn clip một nhân vật được gọi là “tổng tài” phát hiệu lệnh, nhân viên quán cà phê tại phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) bị đánh, lan truyền khắp MXH.

Song, vụ việc vẫn là tâm điểm chú ý từ MXH đến ngoài đời.

Theo ghi nhận của chúng tôi trong các ngày 19 - 20/9, quán cà phê nơi xảy ra vụ việc nằm tại chung cư T6 Times City (Hà Nội) liên tục đông khách. Không ít người tìm đến đây vì tò mò. Một phần khác, khách ghé tới là bởi quán đang có chương trình đồng giá chỉ 20k/ cốc nước ép, cà phê.

Khách kéo vào nườm nượp, bà chủ quán cà phê tất bật từ sáng (Clip: Hải My)

Chủ quán cà phê này là bà X., đồng thời cũng là mẹ của nạn nhân trong vụ việc. Được biết, thông thường, quán cà phê có mức giá từ 30k - 70k/cốc nhưng để gửi lời cảm ơn đến cư dân, những người đã báo tin, đồng thời bảo vệ nạn nhân nên quán đã quyết định bán đồng giá đồ uống chỉ 20k/ cốc.

Cũng chính bởi vậy mà từ sáng sớm, rất đông khách hàng đã kéo đến, xếp hàng nườm nượp dài ra tận cửa. Bà X. cũng là người trực tiếp đứng ở quầy, nhận đặt hàng từ khách và chuẩn bị đồ uống để giao. Vì lượng khách tăng đột biến nên những ngày gần đây không chỉ bà X. nhiều người thân trong gia đình cũng đến để hỗ trợ, làm các công việc như: pha chế, thu tiền, đóng gói, dọn bàn,...

Trong khi đó, bà chủ quán cà phê có phần tất bật hơn khi ngoài đứng quầy, bà còn phải điều hành, quán xuyến mọi việc trong quán. So với ngày đầu tiên, lượng nguyên liệu như hoa quả, sữa,... đã được chuẩn bị nhiều hơn nhưng vẫn không xuể.

Khách đến quán đông, xếp hàng từ sáng

Bà chủ tất bật với nhiều công việc, từ điều hành quán đến hỗ trợ phục vụ khách hàng

Theo quan sát của chúng tôi, hàng thùng hoa quả các loại, sữa tươi, sữa chua liên tục được giao tới. Không những vậy, cốc nhựa, túi xách,... cũng được đặt giao liên tục để khâu đóng gói chỉn chu. Những đầu việc này đều do bà X. phụ trách chính. Ngoài ra, không ít lần bà X. phải ra ngoài, liên tục nói chuyện điện thoại để giải quyết các công việc liên quan.

Khi được đặt câu hỏi về sự việc những ngày vừa qua, cũng như việc được chú ý trên MXH, bà X. từ chối trả lời vì không có thời gian, bận rộn phục vụ khách hàng.

Dẫu vậy, bà X. vẫn rất đon đả, tươi tắn tiếp đón mọi khách hàng. Bà cũng cho hay có thể sẽ kéo dài thêm chương trình đồng giá 20k so với thời gian định ra ban đầu.

Khách chủ yếu mua mang về vì quán kín bàn, nhiều thùng hàng được giao đến liên tục

Nhân viên làm hết cống suất cũng không kịp

Không chỉ bà X., các nhân viên tại quán cũng làm việc hết công suất so với ngày thường. Các món đồ uống phần lớn được chuẩn bị sẵn nhưng vẫn có khi không kịp vì khách đông và order số lượng lớn.

Theo chia sẻ của một số người dân xung quanh, đây là lần đầu tiên thấy quán đông khách đến mức quá tải như này. Bởi trước đây, quán khá vắng khách, chủ yếu phục vụ cho cư dân sống trong khu.

Từ 9h sáng - 12h trưa, quán đều trong tình trạng kín bàn, khách vào không ngớt. Thậm chí, nhiều người thấy xếp hàng dài đến tận cửa và không có chỗ ngồi nên đã lựa chọn mua mang về hoặc rời đi, quay lại vào thời điểm khác.

Càng về trưa chiều lượng khách ghé quán càng đông

Trong khi đó, nhiều người lại quyết định chờ đợi, thậm chí “xếp hàng” ở khu vực ghế xanh nơi mà nhân vật được cho là “tổng tài” đã ngồi trong video để chụp ảnh.

Anh M. (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi không phải cư dân ở đây nhưng có theo dõi vụ việc trên MXH. Hôm nay là cuối tuần nên tôi cùng vợ tranh thủ ghé quán vì cũng tò mò và biết đang có chương trình giảm giá”.

Chia sẻ thêm quan điểm của mình về sự việc, anh M. nói: “Đương nhiên, tôi không cổ xúy cho những hành vi bạo lực, hành hung như vậy. Tôi cũng đang theo dõi kết luận từ cơ quan chức năng”.

Ngoài anh M., hầu hết quán đến khách đều bàn tán, xôn xao về câu chuyện này. Nhiều người cũng cầm trên tay điện thoại, máy quay để “cập nhật” tình hình, livestream tại quán, chia sẻ cho những người quan tâm.

Còn với chị Ngân - một cư dân sống gần đây cho hay: “Mình thỉnh thoảng có ghé quán cà phê vì nhà gần đây. Nhưng mấy nay cũng thấy bất ngờ vì quán quá đông, không có chỗ để ngồi. Một số vị trí bàn ghế cũng được bố trí khác để cho khách đến xếp hàng. Mình thấy, nhiều người còn chấp nhận ngồi ghép...”.

“Gia đình tôi cũng ở gần đây, đi qua thấy biển đồng giá 20k nên muốn vào mua nước. Nhưng hôm qua thì đông quá không thể chờ, hôm nay dù đã cố chọn giờ trưa nhưng vẫn còn nhiều người xếp hàng. Vì quán không có chỗ ngồi nên chúng tôi mua mang về. Tôi nghĩ trong 2 ngày cuối tuần quán sẽ càng đông hơn nữa”, gia đình chị T. bày tỏ.

Khu vực chiếc ghế xanh cũng là vị trí đẹp nhất của quán có nhiều người xếp hàng chụp ảnh

Liên quan đến vụ việc, ngày 20/9, Cơ quan CSĐT- CATP Hà Nội cho biết, đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (SN 2002; quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh) - người được cộng đồng mạng gọi là “thư ký” để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Về nhân vật được goi là “tổng tài” - N.V.T. (27 tuổi, Hà Nội) đã đến quán để xin lỗi vào ngày 19/9 nhưng bị chủ quán từ chối vì đã quá muộn. Chủ quán cũng cho biết sẽ để cơ quan chức năng giải quyết sự việc và mời anh này ra khỏi quán.

Sau đó, T. có những động thái bất thường, đăng hàng loạt trạng thái công khai lên MXH, thừa nhận mình đã nhận ra lỗi lầm và dùng những lời lẽ bất ổn.