Clip anh trai chảy nước mắt khi em gái lấy chồng khiến dân mạng xúc động

Clip anh trai rơm rớm nước mắt trong đám cưới em gái khiến dân mạng bồi hồi. (Nguồn: @irislynn_1)

Đoạn clip đang nổi trên mạng xã hội TikTok ghi lại trong lễ cưới , anh trai cô dâu ngồi ở bàn chăm chú chứng kiến nghi thức hôn lễ của em gái và em rể trên sân khấu. Đôi mắt anh rơm rơm giọt lệ, hai tay nắm vào nhau thể hiện sự bồi hồi, xúc động.

Với dòng chú thích: "Em gái cưới mà ngỡ như tình đầu", clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận. Nhiều cư dân mạng viết rằng anh em ở nhà có thể xích mích, nhưng lúc không còn ở với nhau thì nhớ vô cùng: "Ở nhà như chó với mèo, nhưng lúc em gái về nhà chồng thì anh mắt rơm rớm ngay được. Nhìn ánh mắt cũng đủ biết anh thương em gái đến nhường nào"...

"Chắc anh đang nghĩ rằng từ nay không còn ai để mình bắt nạt, cũng không còn ai tranh điều khiển TV nữa"; "Có anh trai là một món quà. Ngày thường hay mắng nhưng ngày trọng đại lại là người lo lắng nhất"; "Đúng kiểu vừa mừng, vừa lo cho em, vừa cảm thấy mất mát điều gì đó thiêng liêng"; "Chúc hai bạn hạnh phúc! Nhìn anh trai thế này là biết nhà ngoại cực kỳ 'uy tín' rồi"....

Mai Chi bình luận: "Ngày thường anh em có khi chẳng nói với nhau câu nào tình cảm, hở tý là chí chóe tranh giành. Thế nhưng lúc thấy em gái mặc váy cưới, anh lại là người nhiều tâm sự nhất. Chắc anh đang nghĩ từ mai nhà cửa sẽ vắng vẻ, không còn thấy em đứng ở bồn rửa bát hay quét dọn như mọi khi".

Không ít cô gái tâm sự rằng vào ngày cưới, họ không khỏi xúc động khi thấy biểu hiện tình cảm của anh mình. "Anh trai mình cũng y hệt anh trong clip này. Bình thường anh khô khan, chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào, thậm chí còn hay mắng mình vô lý. Đến lễ cưới của mình, lúc bố dắt tay mình trao cho chồng, mình quay lại thấy anh đứng nép sau cánh cửa, mắt đỏ hoe. Lúc đó mình mới hiểu, anh thương mình theo cách riêng" , Vân Trang viết.

Anh trai không khỏi xúc động khi chứng kiến em gái mình trưởng thành. (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người khác chia sẻ câu chuyện của mình khi có anh, chị, em lập gia đình. Phạm Minh bình luận: "Xem clip mà mình nhớ ngày chị gái đi lấy chồng. Hai chị em cách nhau có 2 tuổi nên từ bé toàn tranh nhau quét nhà, đổ rác. Đến hôm chị lên xe hoa, mình đứng nhìn theo mà nước mắt cứ trào ra. Cảm xúc cứ thế mà tuôn ra thôi chứ cũng chẳng nghĩ ngợi gì".

Ngọc Nam viết: "Cách đây 2 năm, em gái mình lấy chồng cách nhà 300km. Cả nhà lo em về bên ấy lạ lẫm vì ở nhà vốn được chiều. Đêm trước ngày cưới, hai anh em ngồi ở sân, mình dặn nó đủ thứ từ việc đối nhân xử thế đến chuyện bếp núc. Nhìn nó khóc nức nở bảo: 'Em không muốn xa nhà đâu', mình chỉ biết lặng người đi. Giờ mỗi lần nó gọi điện về khoe cuộc sống ổn định, mình mới thở phào nhẹ nhõm".

Minh Quyên chia sẻ: "Bố mẹ mất sớm, mình là người chứng kiến em trai lấy vợ. Thằng bé ngày nào còn chạy theo xin tiền mình mua kẹo, giờ đã thành trụ cột gia đình. Hôm cưới, mình có phát biểu mà giọng cứ nghẹn lại khi nhớ về những ngày hai đứa cùng nhau lớn lên trong gian khó. Nhìn em chín chắn trong bộ vest, nắm tay vợ thề nguyện, mình biết em đã thật sự trưởng thành".