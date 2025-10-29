Sáng 29-10, Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 5 người bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, xe khách BKS 36F-009.62 chạy trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đến Km9+540 (địa phận phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) thì va chạm vào đuôi xe tải (chưa xác định biển số).

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm 5 người trên xe khách bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đà Nẵng điều động lực lượng đến hiện trường cứu nạn.

CLIP: Cứu 5 người mắc kẹt trong xe khách trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 4 hành khách bị thương không tự di chuyển được, còn tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin.

Cảnh sát đã triển khai lực lượng, phương tiện di chuyển các hành khách ra ngoài. Đồng thời, sử dụng thiết bị thủy lực để kích phần đầu cabin bị biến dạng để đưa tài xế ra ngoài. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.