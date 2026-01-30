Clip 3 học sinh nhanh trí cứu xe tải mất phanh, tuột dốc ở xã Đức Trọng.

Ngày 30-1, thông tin từ UBND xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), địa phương đã ban hành quyết định tặng giấy khen đối với 3 học sinh của Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đức Trọng là Liêng Hót Ha Hưng, Bon Yô Jẵn Sam và K Liêm (cùng học lớp 8A1).



Cả ba nam sinh này đã có hành động dũng cảm cứu tài sản trong tình huống nguy hiểm.

Trước đó, chiều 19-1, ba nam sinh được phân công đi chặt chuối mang về cho heo ăn ở khu vực thôn 21 thì phát hiện xe tải của một doanh nghiệp gần đó bị mất phanh, đang từ từ tuột dốc đường rất nguy hiểm, có thể gây tai nạn cho người đi đường.

Ngay lập tức ba học sinh hô hoán cho chủ xe, đồng thời khiêng gạch đá xung quanh chèn vào lốp xe để phương tiện này dừng lại, tránh gây tai nạn cho người dân xung quanh đồng thời bảo vệ tài sản cho người dân.

Hành động này thể hiện tinh thần dũng cảm, kỹ năng xử lý tình huống tốt và trách nhiệm với cộng đồng của ba nam sinh Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đức Trọng.