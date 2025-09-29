HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Clip 29 giây lạnh sống lưng: Sạt lở ở Sa Pa, đất đá hất văng ô tô xuống triền núi

Nam An |

Đoạn clip 29 giây ghi cảnh sạt lở trên đường xuống bản Cát Cát (Sa Pa) chiều 29/9 khiến một ô tô bị đất đá hất văng xuống triền núi khiến nhiều người bàng hoàng.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một vụ sạt lở ở Sapa (Lào Cai), khiến một chiếc ô tô bị hất văng xuống triền núi khiến nhiều người rùng mình. 

Theo như chia sẻ, đoạn clip được camera hành trình của ô tô di chuyển phía sau ghi lại được vào khoảng 17h08 ngày 29/9 tại đường xuống bản Cát Cát (Lào Cai).

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, chiếc ô tô đang di chuyển trên đoạn đường đất để di chuyển xuống bản Cát Cát. Đúng lúc này, đất đá từ trên triền đồi bất ngờ đổ sập xuống hất văng ô tô xuống triền núi. Sau khi hất văng khỏi đường, chiếc ô tô đen tiếp tục trôi xuống sườn dốc thoải.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến tài xế ô tô di chuyển phía sau không khỏi bàng hoàng, vội vàng lùi xe lui lại phía sau để đảm bảo an toàn. 

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip nhiều người không khỏi hú vía, bày tỏ lo lắng cho tình hình sức khoẻ tài xế và những người ngồi trong ô tô gặp nạn. 

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với Tuổi trẻ, ông Phan Đăng Toàn - Chủ tịch UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) - xác nhận vụ sạt lở xảy ra vào chiều 29-9, và may mắn là tài xế an toàn.

