Clip 144 giây khiến cả cõi mạng "ngại giùm" Trấn Thành

Mới đây, đoạn clip cover ngẫu hứng của Trấn Thành đăng tải trên trang cá nhân nhanh chóng nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ cộng đồng mạng Việt Nam. Chỉ với bối cảnh đơn giản tại nhà, video đã thu hút lượng tương tác khổng lồ trong một khoảng thời gian ngắn.

Trong video mới nhất, nam nghệ sĩ xuất hiện với trang phục hết sức giản dị, ngồi thoải mái tại không gian quen thuộc ở nhà và cầm micro hát. Anh hào hứng chia sẻ: “ Cự Tuyệt. Mê bài này rồi nha” , cho thấy sự thích thú khi nhập cuộc trào lưu đang gây sốt trên TikTok thời gian gần đây.

Trấn Thành cover Cự Tuyệt của Hồ Ngọc Hà

Xuyên suốt đoạn clip cover Trấn Thành thể hiện giọng hát ngập tràn cảm xúc và hoàn toàn đắm chìm vào không gian âm nhạc. Anh say sưa ngân nga từng câu hát, nỗ lực luyến láy theo nhịp điệu chậm rãi của bài Cự Tuyệt. Đặc biệt, người xem đổ dồn sự chú ý vào loạt biểu cảm vô cùng đa dạng trên gương mặt của anh. Trấn Thành tỏ ra cực kỳ nhập tâm, thường xuyên nhắm nghiền mắt, chau mày và phiêu theo từng nốt nhạc nhằm truyền tải trọn vẹn nỗi buồn sâu thẳm của ca từ.

Biểu cảm của Trấn Thành khiến dân mạng xôn xao

Ngay sau khi xuất hiện, đoạn clip nhận về hàng nghìn bình luận tương tác liên tục từ cư dân mạng. Phản ứng của khán giả vô cùng phong phú, từ khen ngợi, trêu đùa cho đến thắc mắc về phong cách biểu diễn. Nhiều người tinh ý nhận ra thói quen nhắm mắt khi hát của anh và để lại những lời bình luận hài hước về diện mạo có phần phong trần, mộc mạc với râu tóc chưa được cạo chuốt kỹ càng như hình ảnh lịch lãm thường thấy trên sóng truyền hình.

Dân mạng bàn tán về đoạn clip cover của Trấn Thành:

- Nhắc nhẹ anh Thành nhớ cạo râu nhé!

- Nhìn anh mộc mạc quá, cứ như phiên bản 'fake' vừa mới ngủ dậy vậy!

- Sao anh hát mà cứ phải nhắm nghiền mắt như vậy

- Trấn Thành không ngại, dân mạng ngại dùm.

- Xin lỗi chú Thành, nhưng biểu cảm lúc thả hồn vào bài hát của chú làm cháu liên tưởng đến những nghệ sĩ say sưa hát ở ngã tư đường phố.

- Lần đầu tiên vào xem video mà thấy cuốn quá, anh hát rất hay!

Cự Tuyệt vốn là một ca khúc Hồ Ngọc Hà do Vương Anh Tú sáng tác và được ra mắt vào năm 2020. Thời gian gần đây, ca khúc bất ngờ được khán giả trẻ “đào” lại và tạo thành làn sóng cover rầm rộ trên TikTok. Bắt đầu từ bản cover ca khúc này của Sofia nhận được sự quan tâm lớn của khán giả kéo theo nhiều clip cover ca khúc xuất hiện trên mạng xã hội. Đồng thời, ca khúc này của Hồ Ngọc Hà cũng được quan tâm trở lại. Không nằm ngoài xu hướng đó, Trấn Thành cũng nhanh chóng góp vui bằng một bản cover đậm màu sắc cá nhân.

Cự Tuyệt của Hồ Ngọc hà đang nên trào lưu cover trên TikTok

Tuy nhiên, dù đang là ca khúc được cover rầm rộ, Cự Tuyệt không phải là một ca khúc dễ hát. Bài này đòi hỏi việc kiểm soát hơi và luyến láy rất khó. Vì thế, việc một người không chuyên như Trấn Thành càng gặp nhiều khó khăn trong việc cover.

Thực tế, đây không phải lần đầu Trấn Thành gây chú ý bằng giọng hát. Dù được biết đến chủ yếu với vai trò MC, diễn viên, biên kịch và đạo diễn, anh từ lâu đã có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Việc Trấn Thành ngẫu hứng cầm mic trong các gameshow, trên sân khấu hay đăng clip cover những bản hit thịnh hành đã trở thành hình ảnh quen thuộc với công chúng.

Đam mê ca hát của Trấn Thành là chủ đề bàn tán của dân mạng

Trước đó, nam nghệ sĩ từng nhiều lần gây chú ý khi ngẫu hứng thể hiện hoặc song ca các ca khúc như Anh Cứ Đi Đi, Cánh Hồng Phai, Hết Thương Cạn Nhớ, Say Tình hay Sau Lời Từ Khước . Tuy nhiên, đôi khi xử lý cảm xúc và biểu cảm khi hát của Trấn Thành dễ trở thành chủ đề gây bàn tán. Dù vậy, Trấn Thành vẫn khá thoải mái với đam mê ca hát, thường xuyên chia sẻ các clip cover và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ảnh: FBNV