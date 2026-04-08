Clip 12 giây của Xoài Non đang được chia sẻ khắp nơi

Vì sợ sẽ yêu!

Xoài Non xinh là chuyện ai cũng biết. Nhưng dù đã quá quen với visual đỉnh cao của cô nàng thì mỗi lần xuất hiện, Xoài Non vẫn khiến dân tình phải dừng lại vài giây để khen tiếp.

Mới đây, chỉ với một đoạn clip vỏn vẹn 12 giây, Xoài Non lại tiếp tục gây bão trên mạng xã hội. Không cần concept cầu kỳ, không góc máy phức tạp, clip chỉ đơn giản là một khoảnh khắc cận mặt dưới ánh nắng tự nhiên nhưng cũng chừng đó là đủ để khiến người xem "ghen tị".

12s hút hồn người xem của Xoài Non (Nguồn: @xoainon.official)

Trong đoạn clip, Xoài Non xuất hiện với mái tóc vàng sáng, lớp makeup tông trắng nhẹ nhàng, đôi môi hồng căng mọng. Ánh nắng chiếu qua tạo thành những vệt sáng trên gương mặt càng làm nổi bật làn da mịn màng và đường nét thanh tú. Đặc biệt, góc quay cận càng khiến người xem phải chú ý đến từng chi tiết nhỏ: đôi mắt trong veo, sống mũi cao, khuôn miệng xinh xắn.

Chỉ sau 1 ngày đăng tải, đoạn clip nhận về 1,1 triệu lượt xem cùng gần 110k lượt yêu thích. Chính Gil Lê cũng bày tỏ sự yêu thích với khoảnh khắc này của Xoài Non bằng cách đăng lại trên kênh của mình.

Về phía cư dân mạng, nhiều người để lại bình luận trầm trồ khen ngợi. Thậm chí, có netizen còn nửa đùa nửa thật rằng clip của Xoài Non chỉ có 12s nhưng xem đi xem lại không chán, xem đến mức hết pin, sập nguồn vẫn chưa thoát ra được.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Trời ơi khuôn miệng cười xinh.

- Nhưng phải nói bé này mặt đẹp không 1 điểm chê: mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, răng đẹp, da đẹp. Mà quan trọng nhất là tất cả đều tự nhiên. Đây mới đúng là người đẹp ngàn năm có 1 này.

- Tóc màu vàng trang điểm tông trắng môi hồng nhìn dễ thương hợp lắm luôn.

- Đẹp nhất Việt Nam, vẻ đẹp không đại trà, tự nhiên.

- Coi hết pin chả thấy đẹp ở đâu.

- Không biết comment gì để tả nổi vẻ đẹp của bạn này. Rất mê.

- Đẹp quá. Nếu được, mong bạn giữ như vậy đừng sửa gì nha. Nét đẹp này kể cả có tuổi trưởng thành hơn thì vẫn cứ xinh.

- Mặt không có 1 nét nào xấu luôn, ghép vô đẹp điên.

- Đối với ai thì tui không biết nhưng đối với tui Xoài là nét đẹp tự nhiên đẹp nhất.

Xoài Non có tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002, đang sống ở TP.HCM. Cô nàng nổi tiếng trên MXH từ khi còn là nữ sinh trung học vì vẻ ngoài trong trẻo, nhan sắc được ví như búp bê. Thậm chí cô còn bị nhầm là con lai vì đường nét kiểu lai Tây nhưng sự thật không phải, ba mẹ Xoài Non là người Việt 100%.

Thời gian gần đây, Xoài Non thử sức với style da nâu khỏe khoắn, cá tính. Dù chưa lên tiếng xác nhận việc có nhuộm da hay chỉ là đổi kiểu makeup, nhưng sự thay đổi này của mỹ nhân 2k2 được phản hồi tích cực từ cư dân mạng.

