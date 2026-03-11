CLB V.League mời về HLV châu Âu, bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật tên tuổi để đua trụ hạng

Chiều nay (11/3), CLB PVF-CAND thông báo chia tay HLV Nguyễn Thành Công và 3 trợ lý. Đáng chú ý, ông Trần Tiến Đại được đội bóng này mời về nhưng chỉ giữ chức Giám đốc kỹ thuật, thay vì ngồi vào ghế HLV trưởng như đồn đoán trước đó.

Theo tìm hiểu, người được lựa chọn dẫn dắt CLB PVF-CAND trong giai đoạn tới sẽ HLV Gerard Albadalejo, người vừa rời CLB Ninh Bình cách đây ít lâu.

HLV Nguyễn Thành Công và 3 trợ lý rời CLB PVF-CAND sau chuỗi thành tích không tốt.

Sau 15 vòng đấu, CLB PVF-CAND đang xếp ở vị trí cuối bảng với vỏn vẹn 11 điểm, bằng với CLB Đà Nẵng nhưng hiệu số bàn thắng kém hơn (-14 so với -6).

HLV Nguyễn Thành Công được bổ nhiệm vào cuối tháng 11/2025 để thay thế cho HLV Thạch Bảo Khanh. Tuy nhiên sau 4 trận cầm quân, ông chỉ giúp đội bóng có được 1 chiến thắng trước Becamex TP.HCM ở vòng 13, còn lại là 3 thất bại.

Việc PVF-CAND rơi xuống vị trí cuối bảng khiến ban lãnh đạo đội bóng quyết định đưa ra sự thay đổi để cứu vãn tình hình.

HLV Gerard Albadalejo liệu có thể giúp PVF-CAND lật ngược tình thế?

Về phía HLV Gerard Albadalejo, ông có khởi đầu khá ấn tượng tại CLB Ninh Bình khi giúp đội bóng này vươn lên dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, 3 thất bại liên tiếp trước CLB CAHN, HAGL và Nam Định khiến đội bóng này rơi xuống vị trí thứ 3, còn chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng mất ghế.

Giờ đây, thử thách với HLV Gerard Albadalejo sẽ lớn hơn rất nhiều khi phải vực dậy CLB PVF-CAND, giúp đội bóng này đua trụ hạng.

Trước đó, việc bất ngờ có suất lên hạng do CLB Quảng Nam bỏ giải khiến PVF-CAND không có nhiều thời gian để chuẩn bị. Ban tổ chức thậm chí còn phải gia hạn thời gian mua sắm cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng đầu mùa cho đội bóng này. Tuy vậy, với những khó khăn về lực lượng, sẽ không dễ để PVF-CAND có thể trụ lại V.League. Và đội bóng này hiện đang nỗ lực làm tất cả để có thể bứt lên trong cuộc đua của nhóm cuối bảng.



